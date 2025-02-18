8 советов, как сохранить репродуктивное здоровье мужчинам

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Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:



"Репродуктивное здоровье мужчин и женщин отражает правильный гормональный фон не только половой системы, но и организма в целом.



Способы сохранения мужского репродуктивного здоровья:



Занимайтесь физической активностью. Регулярные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения, что влияет на функцию половой системы. Дозированные физические нагрузки помогают поддерживать нормальный уровень тестостерона, который важен для мужской репродуктивной функции.

Правильно и сбалансированно питайтесь. Рацион должен быть богат фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, белками и полезными жирами. В том числе, витамины и минералы, такие как цинк, селен и витамин D, играют важную роль в поддержании репродуктивного здоровья.



Поддерживайте нормальный вес. Избыточный вес и ожирение негативно сказываются на уровне гормонов и здоровье будущих детей.



Откажитесь от вредных привычек. Курение, злоупотребление алкоголем и употребление психоактивных веществ снижают фертильность.



Управляйте стрессом. Хронический стресс негативно влияет на уровень тестостерона и общее репродуктивное здоровье. Техники релаксации, такие как медитация и йога, помогут снизить уровень стресса.



Восполняйте норму сна. Его недостаток и нарушение режима негативно сказываются на гормональном фоне и репродуктивном здоровье.



Избегайте воздействия токсинов. Таких вредных химических веществ, как тяжелые металлы и пестициды.



Своевременно проходите диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья. Несвоевременное выявление заболевания любых органов и систем негативно влияет на репродуктивное здоровье человека.

Ограничение отрицательного влияния вредных факторов в большинстве случаев приводит к восстановлению репродуктивной функции. Залог сохранения репродуктивного здоровья на долгие годы – это здоровый образ жизни. Очень важно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Сохраняя репродуктивное здоровье, мы сохраняем полноценность жизни и возможность продолжения рода."

Фото: минздрав СО