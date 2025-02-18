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8 советов, как сохранить репродуктивное здоровье мужчинам

18 февраля 2025 14:43
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Репродуктивное здоровье мужчин и женщин отражает правильный гормональный фон не только половой системы, но и организма в целом.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:

"Репродуктивное здоровье мужчин и женщин отражает правильный гормональный фон не только половой системы, но и организма в целом.

Способы сохранения мужского репродуктивного здоровья:

Занимайтесь физической активностью. Регулярные физические упражнения способствуют улучшению кровообращения, что влияет на функцию половой системы. Дозированные физические нагрузки помогают поддерживать нормальный уровень тестостерона, который важен для мужской репродуктивной функции.

Правильно и сбалансированно питайтесь. Рацион должен быть богат фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, белками и полезными жирами. В том числе, витамины и минералы, такие как цинк, селен и витамин D, играют важную роль в поддержании репродуктивного здоровья.

Поддерживайте нормальный вес. Избыточный вес и ожирение негативно сказываются на уровне гормонов и здоровье будущих детей.

Откажитесь от вредных привычек. Курение, злоупотребление алкоголем и употребление психоактивных веществ снижают фертильность.

Управляйте стрессом. Хронический стресс негативно влияет на уровень тестостерона и общее репродуктивное здоровье. Техники релаксации, такие как медитация и йога, помогут снизить уровень стресса.

Восполняйте норму сна. Его недостаток и нарушение режима негативно сказываются на гормональном фоне и репродуктивном здоровье.

Избегайте воздействия токсинов. Таких вредных химических веществ, как тяжелые металлы и пестициды.

Своевременно проходите диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья. Несвоевременное выявление заболевания любых органов и систем негативно влияет на репродуктивное здоровье человека.

Ограничение отрицательного влияния вредных факторов в большинстве случаев приводит к восстановлению репродуктивной функции. Залог сохранения репродуктивного здоровья на долгие годы – это здоровый образ жизни. Очень важно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Сохраняя репродуктивное здоровье, мы сохраняем полноценность жизни и возможность продолжения рода."

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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