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8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»
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8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»
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8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»

4 сентября 2024 17:38
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Это просветительское мероприятие в игровой форме, в котором можно выиграть ценные призы.

7 и 8 сентября в Самаре пройдут мероприятия, посвященные 438-летию города. Будут организованы пешеходные экскурсии и квест-викторина «Знай историю Самары!», выступит заслуженная артистка России Екатерина Гусева, пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» и патриотический концерт «С любовью к родному городу».

8 сентября с 10:00 до 17:00 жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!». Это просветительское мероприятие в игровой форме, в котором можно выиграть ценные призы.

Квест разделен на два территориальных блока: «Исторический город» и «Трудовая слава Безымянки». В каждой игровой локации по 15 точек-станций. Стартовать можно с любой станции.

На каждой точке участников квеста будут ждать тематические задания. Тех, кто прошли 5 или 10 станций, ждут сувениры на память. Участники, прошедшие все локации, получат подарок и смогут поучаствовать в розыгрыше ценных призов.

Регистрация для участия в розыгрыше проходит в штабе квеста в Струковском саду до 18:30. Итоги подведут на летней сцене в парке в 19:00.

Подробнее здесь.

Теги: Мероприятия Самара

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