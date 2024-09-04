8 сентября жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!»

154

7 и 8 сентября в Самаре пройдут мероприятия, посвященные 438-летию города. Будут организованы пешеходные экскурсии и квест-викторина «Знай историю Самары!», выступит заслуженная артистка России Екатерина Гусева, пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» и патриотический концерт «С любовью к родному городу».



8 сентября с 10:00 до 17:00 жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!». Это просветительское мероприятие в игровой форме, в котором можно выиграть ценные призы.



Квест разделен на два территориальных блока: «Исторический город» и «Трудовая слава Безымянки». В каждой игровой локации по 15 точек-станций. Стартовать можно с любой станции.



На каждой точке участников квеста будут ждать тематические задания. Тех, кто прошли 5 или 10 станций, ждут сувениры на память. Участники, прошедшие все локации, получат подарок и смогут поучаствовать в розыгрыше ценных призов.



Регистрация для участия в розыгрыше проходит в штабе квеста в Струковском саду до 18:30. Итоги подведут на летней сцене в парке в 19:00.



Подробнее здесь.