8 октября — День СОБР Росгвардии

139

32 года назад для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками были сформированы специальные отряды быстрого реагирования (СОБР). Их бойцы сегодня участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, освобождают заложников, обеспечивают силовую поддержку оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых органами ФСБ, следственного комитета, полиции, а также выполняют иные задачи, возложенные на войска правопорядка.

В структуру Управления Росгвардии по Самарской области входят два специальных отряда быстрого реагирования. С начала года сотрудники СОБР приняли участие уже более чем в 500 специальных операциях.

Только на территории нашего региона бойцы росгвардейского спецназа задержали свыше 550 человек, причастных к совершению каких-либо противоправных деяний (как уголовно-наказуемых преступлений, так и административных правонарушений). При содействии сотрудников СОБР из незаконного оборота изъято более 40 килограммов наркотиков, большое количество оружия и боеприпасов.