73% жителей Самары считают, что эмоционально выгорели

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75% россиян нашли у себя признаки эмоционального выгорания свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Чаще всего такие признаки находили у себя жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга.



Респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, замечают ли они у себя признаки эмоционального выгорания. Из 75% респондентов каждый третий (36%) уже замечает у себя такие признаки как отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость. 35% считают, что почти или уже выгорели, а 4% замечают у себя такие симптомы впервые. Оставшиеся 25% не замечают у себя ничего из вышеперечисленных симптомов.



Чаще всего признаки эмоционального выгорания обнаруживали у себя жители следующих городов:

1. Новосибирск и Новосибирская область (92%).

2. Казань и Республика Татарстан (85%).

3. Санкт-Петербург и Ленинградская область (78%).

4. Москва и Московская область (76%).

5. Самара и Самарская область (73%).

6. Екатеринбург и Свердловская область (68%).

7. Краснодар и Краснодарский край (68%).



Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова считает, что выгорание можно рассматривать, как одно из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса: «Помочь себе в таких условиях можно следующими действиями: планируйте время работы и время отдыха; разделите зону рабочего пространства и зону отдыха (особенно это важно для тех, кто работает из дома); не перегружайте себя, выпишите рабочие задачи и решите какие вы точно в состоянии сегодня выполнить (приоритезируйте их по срокам).



Помните, что депрессия и накопление усталости, как признаки эмоционального выгорания, начинаются незаметно и развиваются постепенно. Их можно сразу не заметить, поэтому важно уделять внимание к своему психоэмоциональному и физическому состоянию, слышать себя».



Профессионалы разных областей тоже обнаруживают у себя признаки эмоционального выгорания под конец года. Самый большой процент таких специалистов обнаружился среди бухгалтеров и HR-менеджеров (88% в обеих позициях). Такой процент наблюдается и среди юристов (83%). Перед праздничными днями высокий стресс привел к эмоциональному выгоранию сотрудников банков и PR-менеджеров (по 82% в каждой специализации), а также 75% IT-специалистов, 74% медиков и фармацевтов, 69% административного персонала и 57% специалистов по логистике и транспорту.



В опросе приняли участие 2675 российских соискателей из всех федеральных округов.