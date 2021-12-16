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73% жителей Самары считают, что эмоционально выгорели

16 декабря 2021 12:26
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73% жителей Самары считают, что эмоционально выгорели

75% россиян нашли у себя признаки эмоционального выгорания свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» (входит в портфель Veb Ventures) и крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга  hh.ru. Чаще всего такие признаки находили у себя жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга.
 
Респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, замечают ли они у себя признаки эмоционального выгорания. Из 75% респондентов каждый третий (36%) уже замечает у себя такие признаки как отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость. 35% считают, что почти или уже выгорели, а 4% замечают у себя такие симптомы впервые. Оставшиеся 25% не замечают у себя ничего из вышеперечисленных симптомов.

Чаще всего признаки эмоционального выгорания обнаруживали у себя жители следующих городов:
1. Новосибирск и Новосибирская область (92%).
2. Казань и Республика Татарстан (85%).
3. Санкт-Петербург и Ленинградская область (78%).
4. Москва и Московская область (76%).
5. Самара и Самарская область (73%).
6. Екатеринбург и Свердловская область (68%).
7. Краснодар и Краснодарский край (68%).

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова считает, что выгорание можно рассматривать, как одно из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса: «Помочь себе в таких условиях можно следующими действиями: планируйте время работы и время отдыха; разделите зону рабочего пространства и зону отдыха (особенно это важно для тех, кто работает из дома); не перегружайте себя, выпишите рабочие задачи и решите какие вы точно в состоянии сегодня выполнить (приоритезируйте их по срокам).
 
Помните, что депрессия и накопление усталости, как признаки эмоционального выгорания, начинаются незаметно и развиваются постепенно. Их можно сразу не заметить, поэтому важно уделять внимание к своему психоэмоциональному и физическому состоянию, слышать себя».
 
Профессионалы разных областей тоже обнаруживают у себя признаки эмоционального выгорания под конец года. Самый большой процент таких специалистов обнаружился среди бухгалтеров и HR-менеджеров (88% в обеих позициях). Такой процент наблюдается и среди юристов (83%). Перед праздничными днями высокий стресс привел к эмоциональному выгоранию сотрудников банков и PR-менеджеров (по 82% в каждой специализации), а также 75% IT-специалистов, 74% медиков и фармацевтов, 69% административного персонала и 57% специалистов по логистике и транспорту.
 
В опросе приняли участие 2675 российских соискателей из всех федеральных округов.

Теги: Опрос

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