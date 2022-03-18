7 из 10 жителей Самары поддерживают отмену масочного режима

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7 из 10 россиян поддерживают отмену масочного режима, каждый десятый продолжит соблюдать его везде. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Самары, где большинство опрошенных согласны с отменой масочного режима в стране.

В ряде регионов России отменен масочный режим. 68% представителей экономически активного населения — за подобное решение, 15% — против, 17% воздержались. Мужчины поддерживают отмену ношения медицинских масок активнее женщин (72 и 63% соответственно). Больше всего же сторонников отмены масочного режима — среди антипрививочников (73%).



В Самаре 69% опрошенных поддерживают отмену масочного режима. 11% опрошенных из города, напротив, не согласны с этим решением, а еще 20% затруднились дать однозначный ответ.

При этом только 19% горожан отметили, что будут продолжать носить медицинскую маску в общественных местах после отмены масочного режима в регионе. 60% жителей Волгограда сказали, что не будут этого делать. 18% самарцев сказали, что будут носить маску в некоторых общественных местах. 12% затруднились ответить.

Опрос населения городов-миллионников показал, что отмену масочного режима чаще всего одобряют в Екатеринбурге, Волгограде и Омске (по 72% опрошенных), реже всего — в Красноярске (68%). Продолжать носить маски во всех общественных местах даже после снятия всех запретов чаще всего планируют в Красноярске и Казани (по 12%), Новосибирске и Уфе (по 11%).

После снятия всех запретов каждый десятый россиянин продолжит носить средства индивидуальной защиты во всех общественных местах, еще 19% будут надевать маску выборочно. Будет продолжать носить маски везде большинство противников отмены масочного режима (61%). Для сравнения, среди невакцинированных от COVID-19 граждан таковых всего 8%.

