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67% самарцев считают, что высшее образование дает больше возможностей

6 июня 2025 12:07
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67% самарцев считают, что высшее образование дает больше возможностей

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

67% самарцев считают, что высшее образование дает больше возможностей для увеличения дохода: 33% полностью согласны с этим утверждением, еще 34% — скорее согласны. Женщины разделяют это мнение чаще мужчин. Среди молодежи до 35 лет и респондентов старше 45 лет доля согласных выше (66 и 70% соответственно), чем среди респондентов от 35 до 45 лет (65%). Причем молодежь чаще тех, кто старше, демонстрируют абсолютную уверенность в том, что у выпускников вузов больше возможностей хорошо зарабатывать.

Респонденты с доходами до 50 тысяч рублей чаще тех, кто получает больше, согласны, что окончание вуза дает больше возможностей для роста уровня дохода (75% против 60% соответственно), и абсолютная уверенность в этом утверждении чаще всего свойственна именно тем, кто зарабатывает ниже среднего (39%).

Выпускники колледжей (70%) чаще, чем выпускники университетов (63%), признают преимущество диплома вуза, ссылаясь на случаи отказа в работе из-за его отсутствия: «Не всегда люди со средним образованием могут попасть на приличную работу»; «При поиске работы по своему диплому о среднем профессиональном образовании мне отказывали в трудоустройстве, ссылаясь на то, что им нужны кадры исключительно с высшим образованием».
 

Время проведения: 4—15 мая 2025 года

Теги: Опрос

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