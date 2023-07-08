65% жителей Самары трепетно относятся к истории своей семьи

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Ко Дню семьи, любви и верности аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research* провели опрос среди жителей России и выяснили, как жители Самары относятся к истории своей семьи и распространена ли в городе культура сохранения семейных реликвий.

Больше половины (65%) опрошенных самарцев считают, что знать историю своей семьи – это хорошо, но вовсе не обязательно. 23% подчеркнули, что память о предках необходимо хранить и передавать дальше. Около 25% жителей Самары хотят знать свою историю и генеалогическое древо — из них 15% занимались этим вопросом профессионально.

Как показал опрос, практически в каждой третьей семье Самары хранят вещи, которые передаются из поколения в поколение: 21% гордо заявили, что у них есть собственные семейные реликвии, 25% респондентов отметили, что их родители или бабушки и дедушки собирают такие вещи. Среди самых популярных типов реликвий жители Самары называли украшения (37%), драгоценные камни (20%), старые фотографии (17%) столовые сервизы (10%) и часы (8%).

Самой древней семейной реликвией среди опрошенных является вещь, которой до 100 лет. Основной причиной, почему жители Самары сохраняют семейные реликвии, является их памятный статус (39%), а для 36% ценность связана с важными семейными событиями.

Большинство семейных украшений (41%) достались самарцам от бабушек и и дедушек, 23% — от родителей. 11% участников опроса отметили, что их семейные украшения передаются уже более, чем от четырех поколений семьи. Среди тех, кому от предков достались украшения, 36% участников опроса просто хранят семейные украшения дома, не надевая, 18% надевают их на праздники, а 7% носят регулярно.

Интересно, что самарцы верят и в то, что семейные украшения несут в себе определенную энергетику: около 10% респондентов считают, что они могут накапливать негатив, в то время как 17% утверждают, что от них может быть только положительная энергия.

На вопрос о возможной продаже или переплавке семейных украшений, большинство жителей Самары (48%) ответили, что они слишком ценны, чтобы так поступать, в то время как 27% заявили, что хотят сохранить их в первозданном виде.

Каждый пятый респондент планирует продолжить традицию передачи семейных реликвий. А вот 5% не считают нужным продолжать эту традицию, так как, по их мнению, это пережитки прошлого.