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65% женщин и 58% мужчин в Самаре ставят личные отношения в приоритет на следующий год.
65% женщин и 58% мужчин в Самаре ставят личные отношения в приоритет на следующий год.
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65% женщин и 58% мужчин в Самаре ставят личные отношения в приоритет на следующий год.

17 декабря 2024 11:07
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65% женщин и 58% мужчин в Самаре ставят личные отношения в приоритет на следующий год.

Аналитики Мамбы выяснили, что в 2025 году большинство самарцев планирует сосредоточиться на поиске своей второй половинки. При этом женщины готовы чаще ходить на свидания, а мужчины — активнее использовать дейтинг-сервисы.

2024 год для большинства самарцев оказался неоднозначным: 60% женщин и 59% мужчин уверены, что он мог бы пройти лучше. Но в наступающий год люди смотрят с оптимизмом — более половины женщин и почти половина мужчин уверены, что все будет хорошо.

Что удалось в 2024

В уходящем году самарцы достигли разных целей. 37% женщин отметили, что смогли организовать путешествие в желанные места. Также они активно занимались саморазвитием (36%) и заботились о здоровье (27%). Мужчины же в первую очередь записывают в успехи получение новых навыков (31%), обретение финансовой стабильности (23%) и спортивные достижения (21%).

Любовь: большие надежды 

В 2025 году большинство самарцев настроены изменить свою личную жизнь у лучшему. Отношения становятся приоритетом для 65% женщин и 58% мужчин. При этом женщины чаще мечтают о замужестве и штампе в паспорте (13%), а мужчины — о стабильных осознанных отношениях, для них официальный статус не так важен (58%).

Чтобы найти подходящего человека, женщины готовы стать более активными в 2025 году: 36% намерены чаще ходить на свидания, 29% планируют быть активнее в дейтинг-сервисах, а 13% хотят пойти в терапию для проработки личных проблем. Мужчины тоже не отстают: 34% планируют чаще общаться в приложениях для знакомств, а 28% планируют увеличить число реальных встреч.

Работа или личная жизнь? 

Баланс — ключ к успеху для большинства: 75% женщин и 66% мужчин стремятся совмещать личную и профессиональную жизнь. Поставить любовь и личное счастье на первое место готовы  20% мужчин и женщин, а вот карьеру на первое место ставят всего 14% мужчин и 5% женщин.

Как часто самарцы ходили на свидания в этом году? Согласно статистике, треть женщин и мужчин за год побывали на 1-3 встречах. А вот рекордсменов — тех, кто сходил больше чем на 20 свиданий — набралось около 8% среди обоих полов. 

 

Теги: Опрос

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