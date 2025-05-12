64% россиян регулярно пользуются программами лояльности

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Исследовательская компания ОнИн и сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер провели опрос* и выяснили, что чаще всего россияне пользуются программами лояльности в супермаркетах, аптеках, оптиках и банках. 100% опрошенных участвуют в таких программах, а самые активные — люди от 18 до 44 лет.

Кто чаще всего участвует в программах лояльности

Регулярно получают и используют различные бонусы 64% опрошенных. Причем среди женщин этот показатель выше — 68% против 60% среди мужчин. Время от времени пользуются программами лояльности 36% россиян. Чаще всего — люди среднего и старшего возраста: максимальный показатель зафиксирован в возрастных группах от 35 до 65 лет — 66-68%.

Географически наиболее активны жители Центрального (56%), Южного (56%) и Приволжского (52%) округов. В городах-лидерах по частоте использования — Екатеринбург (69% регулярно пользуются программами лояльности) и Москва (67%).

48% опрошенных заявляют, что пользуются различными бонусами практически при каждой покупке. Этот показатель выше для россиян в возрасте 45-54 лет (54%). Еще 30% опрошенных используют программы лояльности пару раз в неделю.

Самые популярные программы лояльности

Наиболее востребованные у россиян программы лояльности — в супермаркетах. Их используют 84% опрошенных, а в отдельных регионах (например, Центральный и Северо-Западный ФО) этот показатель достигает 89%.

На втором месте — аптеки и салоны оптики (61%), причем они привлекают больше женщин (70%), чем мужчин (51%).

Сервисы доставки еды популярны у девушек 18-24 лет (55%). Программы маркетплейсов особенно любят в Приволжье (71%), а банковские — на Дальнем Востоке (67%).

Наиболее востребованные бонусы программ лояльности среди россиян — это бонусные баллы (76%) и кэшбек (68%). На третьем месте — скидки на покупки (64%). Пятерку самых популярных замыкают скидки (21%) и эксклюзивные предложения (12%).

Копить и списывать баллы особенно любят люди от 35 до 44 лет (76%). Скидки и эксклюзивные предложения партнеров чаще выбирает молодежь (18-24 года) — 25% и 17% соответственно.

Что россияне ценят в программах лояльности

Самым важным параметром выбора программ лояльности для россиян является размер бонусов и скидок — его выбирают 67% опрошенных. На втором месте — удобство получения и обмена баллов (66%), за ним следует возможность использовать программу в разных магазинах и сервисах (40%). Доступность через мобильное приложение значима для 41%, а простоту регистрации отмечают 26% участников опроса.

Как копят

Наибольшее количество бонусов и кэшбэка россияне получают при покупке продуктов питания — эту категорию указали 75% опрошенных. Следующими по популярности идут лекарства и БАДы (27%), а также рестораны и кафе (18%). Одежда и аксессуары и такси и транспорт также пользуются популярностью (17% и 16% соответственно).

При этом данные СберСпасибо показали, что больше всего бонусов приносят покупки в кафе и ресторанах, супермаркетах, оплата такси и каршеринга, а также товаров для детей и дома. Пользователи Купера за 2025 год уже сэкономили 2,5 миллиарда рублей на бонусах Спасибо. Регулярно для покупок их использует каждый второй.

Самая популярная стратегия среди россиян — копить баллы для единовременного крупного списания: этот вариант выбрали 52% опрошенных. Особенно склонна к накоплению молодежь: в группе 18–24 года этот показатель достигает 58%.

Географически такой способ популярнее среди жителей Уральского (62%) и Южного (61%) округов. Напротив, тратить бонусы как можно скорее склонны люди в возрасте 55–65 лет (43%) и респонденты из Екатеринбурга (44%) и Казани (40%). Тех, кто вообще забывает о бонусах и использует их лишь случайно, меньше всего — на уровне 11%, с самым низким значением в Центральном округе (7%).

Сколько экономят

Средняя ежемесячная экономия россиян благодаря бонусным программам по стране составляет 1 144 рубля. Причем экономят больше мужчины — в среднем 1 186 рублей против 1 106 рублей у женщин.

Большинство россиян (77%) довольны программами лояльности. Особенно высокий уровень удовлетворенности демонстрируют молодые участники опроса — в группе 18–24 лет показатель довольных достигает рекордных 87%. Среди регионов максимальные показатели удовлетворенности отмечаются в Центральном (87%) и Южном (84%) округах