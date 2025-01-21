63% жителей Самарской области пришлось работать в новогодние праздники

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24% жителей Самарской области постоянно выходили на работу во время новогодних праздников, еще 39% приходилось работать время от времени, выяснили эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок. Опрос проводился с 03.01.2025 по 10.01.2025, участие приняли 4 725 российских соискателей.

Несмотря на то, что с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в стране были объявлены выходные и праздничные дни, 24% жителей Самарской области в каникулы постоянно работали – чаще всего «на посту» были медики (46%), представители туристической и ресторанной сферы (44%), а также работники розничной торговли (40%).

Еще 39% опрошенных в новогодние каникулы работали время от времени, больше всего таких респондентов оказалось в профессиональных категориях «Домашний, обслуживающий персонал» (51%), а также «Производство, сервисное обслуживание» и «Закупки» (по 47%).

Только 37% жителей Самарской области совсем не работали на протяжении всех новогодних праздников и выходных. Как следует из результатов опроса, больше всего повезло как следует отдохнуть юристам (50%) и специалистам по управлению персоналом (54%).

«Нередко соискатели используют новогодние каникулы не для отдыха, а для подработки. В этот период традиционно растет спрос на временный персонал – работодатели готовы принимать людей буквально на 1-2 недели, чтобы справиться с праздничным ажиотажем. Это открывает широкие возможности для дополнительного заработка. Так, в начале января 2025 года можно было устроиться на временную подработку в качестве курьера, официанта, продавца и даже Деда Мороза», – рассказывает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

При этом больше половины самарцев (51%) все же успели отдохнуть от работы и выходных дней им было достаточно. Кроме того, 18% отметили, что каникулы были слишком длинными. Однако 30% респондентов хотелось бы отдохнуть подольше.

Несмотря на то, как именно прошли январские праздники, только 14% жителей Самарской области вернулись к трудовым будням с плохим настроением. У 35% выход на работу был связан c позитивными эмоциями, а для 28% оказался нейтральным. Кроме того, еще 17% на момент прохождения опроса на работу еще не вышли, а 6% затруднились дать ответ.