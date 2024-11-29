63% самарцев сложно найти работу по профессии

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели вопрос среди соискателей и узнали, насколько сложно самарцам найти работу в своей профессиональной сфере и планируют ли они искать подработку.



По данным опроса hh.ru, больше трети респондентов из Самарской области (37%) отметили, что им скорее сложно найти работу в своей профессиональной сфере, а 26% - очень сложно. При этом за год количество тех, кто испытывает трудности в поиске места для трудоустройства по профессии, уменьшилось на 5%. 20% опрошенных отметили, что им скорее несложно найти работу. И лишь 6% уверены, что смогут сделать это легко.

Кроме того, 65% жителей Самарской области рассказали, что их семьям критично найти работу. При этом 26% из них - очень критично. Однозначно легко найти работу лишь 9% семей.

В то же время самарцы весьма положительно оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие 3 месяца. 30% точно уверены, что смогут найти работу за такой период и еще 28% - скорее уверены. А вот почти четверть респондентов (22%) вовсе не уверены, что смогут трудоустроиться за 3 месяца.



Интересно, что 48% самарцев в ближайшие 3 месяца рассматривают найти подработку. У 2% подработка уже есть. Однозначно не рассматривают дополнительную временную работу 26% жителей региона.