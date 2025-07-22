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60% самарцев не станут покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам

22 июля 2025 10:29
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60% самарцев не станут покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

60% самарцев сообщат руководству, если узнают, что их коллега сливает ценную информацию: «Такая ситуация может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому лучше сразу проинформировать руководство и разобраться в проблеме»; «Не люблю предательство»; «Расскажу обязательно, но найду возможность сделать это анонимно».

13% опрошенных, напротив, предпочтут не вмешиваться: «Стучать нехорошо. Впрочем, всё зависит от того, страдают ли в этой ситуации мои интересы»; «Я работаю в такой сфере, что утечка данных — обычное явление, и борьба с этим бесполезна». 27% затрудняется с однозначным ответом: «Если я с коллегой в хороших дружеских отношениях, то я прежде всего поговорю с ним, а потом приму решение».

Более принципиальными оказались горожане в возрасте от 35 до 45 лет — 65% из них готовы сообщить руководству о недобросовестном коллеге. Чем выше доход, тем чаще работники ставят интересы компании выше личных отношений: 7 из 10 респондентов с доходом от 100 тысяч рублей не станут скрывать факта утечки информации, тогда как среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, столь же однозначной позиции придерживается только 42%.
 

Время проведения: 13—16 июля 2025 года

Теги: Опрос

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