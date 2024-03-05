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6 марта старт тематического онлайн-лектория в рамках проекта "Добрые новости"

5 марта 2024 15:09
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Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Непрерывное профессиональное образование как новая парадигма жизни».

6 марта 2024 года в 15:00 в рамках реализации федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится старт тематического онлайн-лектория для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения по подготовке «бойцов информационного фронта» в решении государственных задач обеспечения информационной безопасности страны, противостояния информационной агрессии из-вне, формирования устойчивых патриотических моделей реакции на информационное давление недружественных стран и активное освещение в СМИ и сети Интернет позитивной повестки.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Непрерывное профессиональное образование как новая парадигма жизни». Федеральным спикером выступит Колосова Светлана Валентиновна, Президент консалтинговой группы «Старая площадь», кандидат психологических наук, заместитель председателя комитета по GR Ассоциации медиа директоров России (АКМР), член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, обладатель статуса «Tоп-10 ведущих коучей России», обладательница наград и премий в профессиональной сфере: «Политические технологии», «Мастер политической̆ рекламы», «Элита PR», «Медиа-менеджер года», «Креативные технологии в PR».

Ссылка для подключения к онлайн лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239017

Напомним, федеральный информационный проект «Добрые новости» реализуется региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области, регионального отделения Союза журналистов России и Консалтинговой группы «Старая Площадь».

Проект направлен на создание, поиск и популяризацию положительных примеров социально активного поведения, пропаганду здорового образа жизни, семейных ценностей, толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, профилактику социально значимых проблем, патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение исторической памяти, популяризацию отечественной истории и героев страны, демонстрацию позитивных изменений в реализации социальной политики региона и страны.

За годы реализации проекта его участниками стали представители разных регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

Проект включает в себя проведение 4 конкурсов: социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости», юных журналистов «Юнкор», конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучших реализованных социальных проектов, тематических онлайн лекториев, а также итогового масштабного Форума с дискуссионными площадками, мастер-классами, интерактивными выставками, приглашением федеральных экспертов и торжественным награждением победителей.

В настоящее время продолжается прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года. Положения о проведении конкурсов опубликованы в официальной группе информационного проекта «Добрые новости» во «ВКонтакте»: https://vk.com/wall-224623786_78.

Тематические лектории в рамках реализации информационного проекта «Добрые новости» в 2024 году будут проходить с марта по апрель, еженедельно по средам и пятницам с 15:00 до 16:30 с привлечением региональных и федеральных экспертов на базе технопарка универсальных педагогических компетенций Самарского государственного социально-педагогического университета.

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, тел.: 8 (929) 707-00-21.

Адрес проведения: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко 24, Технопарк универсальных педагогических компетенций Самарского государственного социально-педагогического университета.

Теги: Самара

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