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6 из 10 самарцев — за детско-юношескую организацию, но на возрождение пионерии согласны только 34%

21 мая 2022 11:37
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6 из 10 самарцев — за детско-юношескую организацию, но на возрождение пионерии согласны только 34%

В День 100-летия пионерии в Госдуму внесли проект о всероссийском детском движении. Мнения самарцев о возрождении пионерии разделились, но большинство согласно, что обществу нужна детско-юношеская организация. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Самары, в т. ч. родители детей до 14 лет.

Среди экономически активного населения Самары за воссоздание пионерской организации — 34%, против — 31%, еще 35% затруднились с ответом. О необходимости детско-юношеского движения для современного подрастающего поколения говорят почти 6 из 10 опрошенных (57%), а 14 лет назад в этом были уверены 74%.

Мужчины чуть чаще женщин и голосуют за возрождение пионерии (42 и 35% соответственно), и говорят о необходимости создания нового патриотического движения для детей и подростков (64 и 57%). Опрошенные до 34 лет менее лояльны к подобным инициативам по сравнению с респондентами более зрелого возраста.

Больше всего же сторонников возрождения пионерии — среди родителей детей до 14 лет (56%). 61% родителей говорят, что их детям нужна детско-юношеская организация по образу и подобию пионерской.

Время проведения: 18—19 апреля 2022 года

Теги: Опрос

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