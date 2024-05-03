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6 из 10 самарцев уверены, что профсоюзы нужны

3 мая 2024 09:37
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6 из 10 самарцев уверены, что профсоюзы нужны

Большинство горожан считает, что российское профсоюзное движение переживает упадок. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

45% самарцев ничего не знают о деятельности профсоюзов в России. Безусловно положительные оценки работе профсоюзных организаций дают 10% опрошенных, еще 15% — скорее положительные. Негативно настроены 30%: скорее отрицательно труд профсоюзов оценивают 15% респондентов, полностью отрицательно — 15%. Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, а горожане до 34 лет — реже старшего поколения. Чем выше доход, тем чаще интересуются профсоюзной деятельностью и тем чаще оценивают ее в отрицательном ключе.

60% горожан убеждены, что современному российскому обществу профсоюзы нужны, и только 12% — что не нужны. Чем старше респонденты, тем чаще они заявляют о необходимости профсоюзов: среди респондентов младше 34 лет — 51%, а среди респондентов от 45 лет — 64%.

Сегодня членами профсоюзов в России являются лишь 7% экономически активных респондентов. 41% участвовали в движении раньше, а на данный момент выбыли. 52% никогда не состоял в профсоюзной организации.

63% считают, что профсоюзное движение в России находится в упадке. Мужчины придерживаются такой точки зрения чаще женщин (68 и 58% соответственно). Больше всего же тех, кто говорит об упадке профсоюзов — среди респондентов старше 45 лет (70%). 26% опрошенных считают, что профсоюзы переживают кризис. И только 11% назвали текущую ситуацию подъемом.

Время проведения: 13—24 апреля 2024 года

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