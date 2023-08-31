6 из 10 самарцев считают, что нужно запретить сервисы аренды электросамокатов

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В Париже с 1 сентября будет невозможно арендовать электросамокат, жители французской столицы проголосовали за запрет сервисов кикшеринга. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, следует ли запретить сервисы аренды электросамокатов. В опросе приняли участие экономически активные жители Самары.

64% самарцев считают, что следует запретить сервисы аренды электросамокатов. «Электросамокаты часто бросают на тротуаре или на остановке общественного транспорта»; «Очень опасный вид транспорта, особенно когда на нем едут по два человека»; «Электросамокатами иногда управляют люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия, грубо нарушающие ПДД, в результате чего происходит большое количество аварий», — комментируют респонденты. 21% против запрета: «Нужны жёсткие правила и штрафы»; «Думаю, есть смысл в возрастных ограничениях, но запрещать не стоит»; «Удобно передвигаться по городу».

Фото: ru.freepik.com

