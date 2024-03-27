6 из 10 мужчин в Самаре не согласились бы пойти в декретный отпуск вместо жен

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели.

В Самаре 62% мужчин трудно представить себя в роли отца в декрете: 37% категорически против, еще 25% скорее против. Скорее возможной назвали подобную ситуацию 15%, каждый четвертый однозначно готов уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.



В целом по стране, компаний, где за прошедший год мужчины пользовались правом отпуска по уходу за ребенком до 3 лет, стало меньше: 17% в 2023 году и 12% сейчас. Косвенно отрицательную динамику подтверждают и данные Росстата: в прошлом году родилось всего 1,264 млн детей — минимум за 25 лет.



Время проведения: 1—21 марта 2024 года