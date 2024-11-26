56% самарцев недовольны своей работой и лишь 13% считают ее идеальной

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Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди трудоустроенных россиян и выяснили, насколько они удовлетворены своей текущей работой и какое место она занимает в их жизни. Онлайн-опрос проводился с 15 по 20 ноября среди 3,3 тыс. работников российских компаний.

По результатам опроса hh.ru, почти треть (32%) россиян считают, что работа занимает самое важное место в их жизни, поскольку она отнимает большую часть времени. Для каждого четвертого (25%) семья важнее работы. Эти показатели не изменились по сравнению с прошлогодним опросом. Однако число тех, для кого личное развитие важнее работы, за год сократилось на 4 п.п. – сейчас так считает лишь 9% опрошенных. Примечательно, что мужчины чаще женщин отвечали, что семья для них важнее работы, – 27% против 24%. Самая высокая доля сторонников более высокой ценности семьи над работой – среди работников в возрасте от 24 до 30 лет – почти каждый третий (30%), а также среди занятых на производстве (32%) и сфере науки и образования (33%).



Ситуация в Самарской области



Больше трети опрошенных самарцев (36%) отметили, что работа занимает самое важное место в их жизни, отнимая большую часть времени. Чуть меньше респондентов (31%) отметили, что место работы в их жизни зависит от ее специфики. 18% уверены, что семья важнее работы. 13% считают, что важнее личное развитие.



Работа занимает самое важное место, отнимает большую часть времени (% ответивших) Московская область 20% Иркутская область 24% Свердловская область 35% Самарская область 36% Краснодарский край 28% Москва 31% Ростовская область 32% Санкт-Петербург 33% Воронежская область 41% Нижегородская область 41% Новосибирская область 37% Республика Татарстан 44%



При этом идеальной своей работой считают лишь 13% жителей Самарской области. 56% недовольны своей работой, а 31% затруднились ответить.



Что ценят в работе сотрудники



Больше всего ценят в своей текущей работе – комфортные условия труда (есть у 64% работников), заработная плата (60%) и удобный график (60%). Ценность интересных задач за год выросла на 9 п.п., до 46%, а текущего уровня зарплаты – на 6 п.п. Такие факторы, как развитие компетенций в текущей должности, возможность роста и отсутствие дресс-кода, стали цениться меньше, чем в прошлом году (падение на 10 и 17 п.п. соответственно).