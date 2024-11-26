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56% самарцев недовольны своей работой и лишь 13% считают ее идеальной

26 ноября 2024 10:17
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56% самарцев недовольны своей работой и лишь 13% считают ее идеальной

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди трудоустроенных россиян и выяснили, насколько они удовлетворены своей текущей работой и какое место она занимает в их жизни. Онлайн-опрос проводился с 15 по 20 ноября среди 3,3 тыс. работников российских компаний.

По результатам опроса hh.ru, почти треть (32%) россиян считают, что работа занимает самое важное место в их жизни, поскольку она отнимает большую часть времени. Для каждого четвертого (25%) семья важнее работы. Эти показатели не изменились по сравнению с прошлогодним опросом. Однако число тех, для кого личное развитие важнее работы, за год сократилось на 4 п.п. – сейчас так считает лишь 9% опрошенных. Примечательно, что мужчины чаще женщин отвечали, что семья для них важнее работы, – 27% против 24%. Самая высокая доля сторонников более высокой ценности семьи над работой – среди работников в возрасте от 24 до 30 лет – почти каждый третий (30%), а также среди занятых на производстве (32%) и сфере науки и образования (33%).
 

Ситуация в Самарской области
 

Больше трети опрошенных самарцев (36%) отметили, что работа занимает самое важное место в их жизни, отнимая большую часть времени. Чуть меньше респондентов (31%) отметили, что место работы в их жизни зависит от ее специфики. 18% уверены, что семья важнее работы. 13% считают, что важнее личное развитие.
 

 

Работа занимает самое важное место, отнимает большую часть времени                       (% ответивших)

Московская область

20%

Иркутская область

24%

Свердловская область

35%

Самарская область

36%

Краснодарский край

28%

Москва

31%

Ростовская область

32%

Санкт-Петербург

33%

Воронежская область

41%

Нижегородская область

41%

Новосибирская область

37%

Республика Татарстан

44%


При этом идеальной своей работой считают лишь 13% жителей Самарской области. 56% недовольны своей работой, а 31% затруднились ответить.
 

Что ценят в работе сотрудники
 

Больше всего ценят в своей текущей работе – комфортные условия труда (есть у 64% работников), заработная плата (60%) и удобный график (60%). Ценность интересных задач за год выросла на 9 п.п., до 46%, а текущего уровня зарплаты – на 6 п.п. Такие факторы, как развитие компетенций в текущей должности, возможность роста и отсутствие дресс-кода, стали цениться меньше, чем в прошлом году (падение на 10 и 17 п.п. соответственно).

Теги: Опрос

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