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55% компаний в Самаре принимают на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях

14 апреля 2025 09:41
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55% компаний в Самаре принимают на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях

На фоне кадрового голода все больше работодателей принимает на работу кандидатов пенсионного возраста, особенно на позиции водителей, квалифицированных рабочих и инженеров. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из города.

Сегодня 55% компаний принимают на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, еще 28% рассматривают их время от времени или на отдельные должности.
Чаще всего самарцам пенсионного возраста открыты вакансии в отраслях, столкнувшихся с наибольшим дефицитом рабочей силы, — это позиции водителей, квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Сегодня уделяется много внимания различным практикам уменьшения текучести кадров, в том числе системе удержания персонала. Сотрудников, вышедших на пенсию, работодатели также стараются удержать от ухода из компании: каждая четвертая организация сообщила о том, что практика удержания работников пенсионного возраста действует давно, а каждый десятый работодатель начал применять такие меры только в последнее время.
 

Время проведения: 4 марта — 9 апреля 2025 года

Теги: Опрос

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