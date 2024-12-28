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54% женщин охотно обсуждают фильмы при знакомстве

28 декабря 2024 10:12
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54% женщин охотно обсуждают фильмы при знакомстве

В преддверии новогодних праздников тысячи самарцев собираются у экранов для просмотра любимых фильмов. Эксперты Mamba выяснили, какую роль играет кино в отношениях, и какие жанры лучше всего помогают растопить лед на первом свидании.

Кино как способ найти общий язык

Фильмы часто становятся первой темой в переписке при онлайн-знакомстве. Особенно это характерно для женщин: 54% охотно делятся впечатлениями о новинках и любимых картинах. Мужчины немного сдержаннее — только 46% заводят разговор о кино при знакомстве. Правда, есть и те, кто считает такие беседы слишком банальными — примерно четверть опрошенных обоих полов.

«Фильмы из детства часто становятся неким культурным мостом между людьми, формируют общие понятия и ценности, которые легко узнать и разделить. Вместе смотреть и обсуждать фильмы — смеяться, переживать с героями, раскрывать тайны — всё это обогащает отношения в паре. Ведь умело подобранный фильм похож на совместное путешествие: он дает повод поговорить о сокровенном и лучше понять друг друга. Даже если партнеры принадлежат к разным поколениям, любовь к определённому кино или готовность открыть для себя что-то новое помогает найти общий язык.», — психолог Скандинавского Центра Здоровья Валентина Иванова. Также специалист подчеркивает, что совпадение культурного кода, сформированного через фильмы, помогает партнерам быстрее находить общий язык.

Совместный просмотр сближает 

Для многих пар вечер за просмотром фильма — это не просто досуг, а настоящий ритуал. 40% мужчин и женщин признаются: такие моменты укрепляют отношения. Интересно, что мужчины чаще всего связывают киновечер с уютом и непогодой за окном (40%), а женщины просто радуются возможности побыть рядом с любимым человеком (32%). Впрочем, есть и те, кто предпочитает смотреть фильмы в одиночестве — 27% женщин и 19% мужчин.

Кино на первом свидании: быть или не быть? 

Вопрос о походе в кино на первом свидании редко  вызывает споры. 41% опрошенных обоих полов считают это хорошей идеей — по их мнению, это источник ярких впечатлений и общих тем для разговора. Любопытно, что 25% мужчин предлагают домашний просмотр как альтернативу, но только 5% женщин готовы поддержать эту идею.

Топ-5 жанров, которые сближают:

  1. Комедии — абсолютные лидеры. За них голосуют 70% женщин и 64% мужчин;

  2. Романтика и мелодрамы — любимый жанр 51% мужчин (сюрприз!) и 43% женщин;

  3. Фантастика и фэнтези — оценят около 23% поклонников с обеих сторон;

  4. Приключения и боевики — выбирают 21% женщин и 19% мужчин;

  5. Детективы — нравятся 16% женщин и 8% мужчин.

А вот что не стоит включать на свидании:

  • Хорроры и триллеры — их выбирают лишь 10% женщин и 14% мужчин;

  • Документальное кино — интересует всего 2% женщин и 4% мужчин;

  • Аниме и комиксы — набрали минимум голосов у обоих полов.

Любовь как в кино — миф или реальность? 

Почти половина самарце — настоящие романтики: 46% мужчин и 44% женщин верят в любовь «как в кино». Тем не менее, романтические фильмы положительно влияют на отношения. — с этим согласны 43% женщин и 30% мужчин, они укрепляют взаимопонимание партнеров и вдохновляют на проявление нежности и заботы.

 

*В опросе Mamba приняли участие 2600 респондента старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других  регионов России.

 
Теги: Опрос

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