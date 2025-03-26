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Чаще всего соискатели отклоняют джоб-офферы из-за низкой зарплаты, несоответствия обещаний реальности, а также наличия более выгодных предложений. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

54% самарцев хотя бы раз в жизни отказывались от трудоустройства, даже если успешно прошли собеседование. Чаще всего отклоняют джоб-офферы респонденты от 35 до 44 лет (64%), а также опрошенные с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (61%).



Каковы же главные причины отклонения джоб-офферов? 22% горожан, которые когда-либо отказывались от трудоустройства, назвали основной причиной низкий уровень заработной платы. 18% опрошенных заявили, что обещания работодателя не соответствовали действительности. 15% сообщили, что получили более привлекательные предложения от других компаний. 12% участников опроса указали на неудобные условия труда и график работы, а 8% отметили сложности в общении с руководством.

Время проведения: 6—20 марта 2025 года