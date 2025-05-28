52% самарцев довольны корпоративными мероприятиями своего работодателя

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие в компаниях, организующих корпоративы.

52% самарцев в целом довольны корпоративными мероприятиями своего работодателя: 15% относятся к ним с явным энтузиазмом, а 37% — скорее одобряют. 48% работающих оценивают корпоративы негативно: 20% совершенно не любят их, а 28% скорее не в восторге.



Только 1 из 2 посещал последний корпоратив в своей компании, каждый третий (32%) отсутствовал по уважительным причинам, а 18% сознательно его прогуляли. Среди тех, кто негативно относится к таким мероприятиям, доля прогульщиков и уважительно отсутствующих больше.



Женщины оказались более лояльны к корпоративам, чем мужчины (мероприятия, организованные компанией, нравятся 60% трудоустроенных горожанок и 40% работающих мужчин). Женщины активнее мужчин и посещают корпоративы (52% против 47% соответственно).



Осуждают ли горожане тех, кто пропускает корпоративы? 14% — да, 34% — нет. Закономерно, что чаще всего прогульщиков поддерживают те, кто не любит совместные сборища коллег (56%).



Время проведения: 5—21 мая 2025 года