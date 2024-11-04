51% самарцев за пожизненный запрет на продажу никотиносодержащей продукции родившимся после 2009 года

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

В Минздраве России предложили ужесточить торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией и запретить ее продажу всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. 51% граждан поддерживают инициативу. Женщины чаще мужчин высказываются за предложение Минздрава (61% против 42% соответственно). Граждане в возрасте от 35 до 45 лет поддерживают запрет активнее, чем те, кто старше и моложе (57%). 6 из 10 никогда не куривших людей также высказываются за введение пожизненного ограничения на продажу сигарет лицам моложе 2009 года рождения.



14% против законопроекта. «Любой запрет порождает чёрный рынок»; «Во взрослом возрасте люди имеют право самостоятельно решать, курить им или нет», — комментируют они. Ожидаемо, что чаще против жесткой меры высказываются курильщики (27%).



Стоит отметить, что 30% среди тех, кто курит на данный момент, планируют отказаться от вредной привычки в следующем году.



Время проведения: 29 октября — 1 ноября 2024 года