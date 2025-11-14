Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
50% самарцев поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели

14 ноября 2025 12:19
159
Бизнес переходить на 4-дневку не готов.

В опросе приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из города, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Идею введения 4-дневной рабочей недели поддерживают 50% экономически активных самарцев, против выступают 23%.

Женщины проявляют бо́льшую поддержку идеи: за — 55% горожанок и 46% мужчин.

Среди молодежи до 35 лет 59% поддерживают идею. У опрошенных от 35 до 45 лет энтузиазма меньше: «за» высказались 48%. Среди респондентов 45+ уровень поддержки минимален (43%).

Интерес к сокращенной рабочей неделе уменьшается с ростом уровня дохода: 58% среди опрошенных с зарплатой до 80 тысяч рублей в месяц и 45% среди зарабатывающих более 150 тысяч.

Бизнес переходить на 4-дневку не готов. Большинство компаний отказывается обсуждать возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю (84%). Лишь незначительное число работодателей рассматривало этот вопрос: 2% считают сокращенную рабочую неделю допустимой, 5% — недопустимый.

Время проведения: 7—12 ноября 2025 года.

 

Фото:  pxhere.com

В центре внимания
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
130
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
152
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
227
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
618
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
964
