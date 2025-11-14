50% самарцев поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели

159

В опросе приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из города, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Идею введения 4-дневной рабочей недели поддерживают 50% экономически активных самарцев, против выступают 23%.

Женщины проявляют бо́льшую поддержку идеи: за — 55% горожанок и 46% мужчин.



Среди молодежи до 35 лет 59% поддерживают идею. У опрошенных от 35 до 45 лет энтузиазма меньше: «за» высказались 48%. Среди респондентов 45+ уровень поддержки минимален (43%).



Интерес к сокращенной рабочей неделе уменьшается с ростом уровня дохода: 58% среди опрошенных с зарплатой до 80 тысяч рублей в месяц и 45% среди зарабатывающих более 150 тысяч.



Бизнес переходить на 4-дневку не готов. Большинство компаний отказывается обсуждать возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю (84%). Лишь незначительное число работодателей рассматривало этот вопрос: 2% считают сокращенную рабочую неделю допустимой, 5% — недопустимый.

Время проведения: 7—12 ноября 2025 года.

Фото: pxhere.com