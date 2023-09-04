5 мер поддержки на выбор предлагается молодым специалистам по региональному закону

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Молодые специалисты Самарской области, завершившие обучение и трудоустроившиеся по востребованной профессии, могут получить одну или несколько из пяти видов поддержки по региональному закону о молодом специалисте.

До последнего времени мер поддержки было четыре: денежная выплата за каждый отработанный год (максимальный размер денежной выплаты на одного молодого специалиста в 2023 году составляет 171 тыс. рублей); частичная компенсация затрат на получение высшего или дополнительного профессионального образования; на научно-исследовательскую и инновационную деятельность; на найм жилого помещения. В этом году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в перечень мер была включена пятая мера - частичная компенсация затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.

Слесарь КИПиА ООО ИК «СИБИНТЕК» Егор Тихонов выбрал 2 меры поддержки – денежную выплату и частичную компенсацию затрат на обучение.

«Работаю на предприятии больше полутора лет, пришел сюда после техникума. Здесь работают мои родители и многие родственники, - поделился Егор. - О мерах поддержки от Правительства Самарской области моему наставнику сообщили специалисты новокуйбышевского центра занятости. Я связался с центром занятости, собрал документы и уже примерно через неделю получил выплату».

Для молодежи на заводе стараются создать комфортные условия.

«Когда к нам приходят молодые специалисты, мы помогаем им адаптироваться, закрепляем за ними наставников, - отметила заместитель директора по персоналу филиала «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК» Марина Рыжкова. – В нашей компании работает много молодежи, есть возможность развиваться, участвовать в научно-технических конференциях, конкурсах профессионального мастерства».

Предприятие активно привлекает новых сотрудников разного уровня образования и опыта.

«СИБИНТЕК – это IT-оператор, работает в периметре компании «Роснефть», - рассказал начальник Новокуйбышевского РПУ филиала «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК» Андрей Рындин. – Нам требуются слесари КИП, прибористы, инженеры, метрологи, специалисты по информационной безопасности, специалисты администрирования, то есть требуются и рабочие специальности, и инженерно-технические работники».

Узнать, какие вакансии предлагает предприятие, можно на портале «Работа в России» - www.trudvsem.ru. А подать заявление для получения мер поддержки молодому специалисту можно через региональный портал госуслуг – www.gosuslugi.samregion.ru.

Фото – пресс-служба Минтруда Самарской области