Я нашел ошибку
Главные новости:
Суперфинал среди родителей учащихся образовательных учреждений Самарской области состоялся в воскресенье на площади им. Куйбышева.
Показали «Высший класс!»: в Самарской области завершились соревнования школьных родительских команд
Фестиваль духовых оркестров в Струковском саду и выступление группы «Чайф» на площади Куйбышева.
В Самаре обсудили праздничную программу ко Дню города
Транспорт белорусского производства, оборудован для перевозки маломобильных граждан и оснащен системами видеонаблюдения.
В поселках Красная Глинка и Управленческий проверили работу нового подвижного состава
Его цель -  привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране.
Самарская область присоединилась к Всероссийскому марафону #ДавайВступай!
В этом году в перечень была включена пятая мера - частичная компенсация затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.  
5 мер поддержки на выбор предлагается молодым специалистам по региональному закону
Спортивное соревнование проходило на стадионе «Динамо». В соревнованиях участвовали и мужчины и женщины.
Проведены соревнования по легкой атлетике среди сотрудников исправительных учреждений УИС СО
В России стартовала регистрация участников семейного конкурса.
Идея семьи Скатковых из Самары, поддержанная Президентом Владимиром Путиным, воплотилась в жизнь
Это конкурс на лучший спортивный проект.
Детей и подростков из Самары приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Займись спортом!»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.34
0.01
EUR 104.61
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Самарская область присоединится ко Всероссийскому фестивалю  «Русское лето. ZаРоссию»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

5 мер поддержки на выбор предлагается молодым специалистам по региональному закону

4 сентября 2023 17:54
106
В этом году в перечень была включена пятая мера - частичная компенсация затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.  

Молодые специалисты Самарской области, завершившие обучение и трудоустроившиеся по востребованной профессии, могут получить одну или несколько из пяти видов поддержки по региональному закону о молодом специалисте.

До последнего времени мер поддержки было четыре: денежная выплата за каждый отработанный год (максимальный размер денежной выплаты на одного молодого специалиста в 2023 году составляет 171 тыс. рублей); частичная компенсация затрат на получение высшего или дополнительного профессионального образования; на научно-исследовательскую и инновационную деятельность; на найм жилого помещения. В этом году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в перечень мер была включена пятая мера - частичная компенсация затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.  

Слесарь КИПиА ООО ИК «СИБИНТЕК» Егор Тихонов выбрал 2 меры поддержки – денежную выплату и частичную компенсацию затрат на обучение.

«Работаю на предприятии больше полутора лет, пришел сюда после техникума. Здесь работают мои родители и многие родственники, - поделился Егор. - О мерах поддержки от Правительства Самарской области моему наставнику сообщили специалисты новокуйбышевского центра занятости. Я связался с центром занятости, собрал документы и уже примерно через неделю получил выплату».

Для молодежи на заводе стараются создать комфортные условия.

 «Когда к нам приходят молодые специалисты, мы помогаем им адаптироваться, закрепляем за ними наставников, - отметила заместитель директора по персоналу филиала «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК» Марина Рыжкова. – В нашей компании работает много молодежи, есть возможность развиваться, участвовать в научно-технических конференциях, конкурсах профессионального мастерства».

Предприятие активно привлекает новых сотрудников разного уровня образования и опыта.

«СИБИНТЕК – это IT-оператор, работает в периметре компании «Роснефть», - рассказал начальник Новокуйбышевского РПУ филиала «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК» Андрей Рындин. – Нам требуются слесари КИП, прибористы, инженеры, метрологи, специалисты по информационной безопасности, специалисты администрирования, то есть требуются и рабочие специальности, и инженерно-технические работники».

Узнать, какие вакансии предлагает предприятие, можно на портале «Работа в России» - www.trudvsem.ru. А подать заявление для получения мер поддержки молодому специалисту можно через региональный портал госуслуг – www.gosuslugi.samregion.ru.

 

Фото – пресс-служба Минтруда Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вниманию жителей Железнодорожного и Октябрьского районов
4 сентября 2023  12:29
Вниманию жителей Железнодорожного и Октябрьского районов Самары
240
Временно ограничат движение транспорта в день проведения Первенства Самары по велоспорту
4 сентября 2023  11:12
Временно ограничат движение транспорта в день проведения Первенства Самары по велоспорту
290
в Самаре открыто реверсивное движение трамваев на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской
4 сентября 2023  11:02
В Самаре открыто реверсивное движение трамваев на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской
227
В Самаре открыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6 и 16 по ул. А. Толстого
4 сентября 2023  09:41
В Самаре открыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6 и 16 по ул. А. Толстого
283
Выставка  собрала представителей сельскохозяйственных предприятий из 20 регионов РФ, а также Республики Беларусь.
3 сентября 2023  18:34
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка дает мощнейший импульс развитию сельского хозяйства»
2413
Весь список