5 июля в селе Салейкино Шенталинского района состоится праздник чувашской культуры

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На празднике в селе Салекино Шенталинского района запланированы презентации национальных дворов, выставки декоративно-прикладного творчества, национальная чувашская кухня, где любой желающий сможет попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам. Выступление коллективов художественной самодеятельности района, спортивные игра, национальная борьба «Керэшу». 6+

Национальные праздники играют важную роль в укреплении единства народов и сохранении культурного наследия. Восстановление и сохранение традиционной народной культуры в Шенталинском районе — это замечательная инициатива, которая позволяет не только почтить память предков, но и привить интерес к культурным ценностям молодому поколению.



В подготовке и проведении праздника принимают активное участие жители поселения, волонтеры всех возрастов.

На праздник будут приглашены участники СВО и семьи участников.

Фото: минкульт СО