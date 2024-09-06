43% жителей Самары «встречают по одежке»

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Одежда и аксессуары — важная часть образа человека. Они помогают не только создать стильный внешний вид, но и отражают индивидуальность, характер и образ жизни. Аналитики Авито узнали у жителей Самары, на что они обращают внимание при выборе повседневной одежды, какого стиля придерживаются и что хотели бы в нем изменить. Оказалось, что большинство опрошенных волнует удобство вещей. Среди самых популярных стилей — кэжуал, спортивный и деловой. А среди желаний поменять что-то в своем гардеробе лидирует стремление носить только качественную одежду.

О том, как важен гармоничный образ говорят данные опроса: 43% жителей Самары судит о человеке по его внешнему виду, причем такие выводы чаще склонны делать женщины, чем мужчины (49% против 41%).

При этом, отвечая на вопрос об иконе стиля, самарчане часто упоминали своих знакомых и друзей. Так, женщины называли своих подруг, сестер, мам, дочерей, а среди конкретных персон по упоминанию лидируют Коко Шанель, Анджелина Джоли, Эвелина Хромченко, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Мэрилин Монро и Виктория Бэкхем. Мужчины в качестве икон стиля упоминали друзей, знакомых, а также Джонни Деппа, Брэда Питта, Вячеслава Зайцева и Джейсона Стэтхэма. Также 6% мужчин и 4% женщин иконой стиля назвали себя.

Большинство жителей Самары при выборе повседневной одежды опираются на ее удобство — так ответили 82% опрошенных. Для 52% самарчан важно, чтобы одежда подходила по фасону. Этот пункт женщины отмечали почти в два раза чаще, чем мужчины (60% против 34%). Больше половины (63%) обращает внимание на соотношение цены и качества вещи. Цвет вещей важен 45% опрошенных.

Мода и фэшн-инлюенсеры заботят жителей Самары меньше. Так, на то, соответствует ли одежда трендам, обращает внимание 16%. Советуют ли ее модные эксперты, волнует 7% опрошенных, а носят ли такое блогеры и знаменитости заботит лишь 2% респондентов. Помимо прочего, некоторым респондентам при выборе одежды важен известный бренд ее производителя.

Большая часть опрошенных (40%) готовы ежемесячно тратить на одежду и аксессуары до 5 тыс. рублей. Чуть меньше (31%) — от 5 до 10 тыс. рублей. Больше 10 000 рублей не против тратить 4% респондентов. В среднем по Самаре на одежду готовы потратить 13 400 рублей.

Наибольшая доля опрошенных (44%) не придерживаются конкретного стиля. Они отмечают, что одеваются просто по настроению. 21% самарчан относят свой стиль к кэжуалу — предпочитают носить джинсы, джемперы и повседневные рубашки. 16% жителей Самары оценивают собственный стиль как спортивный — носят худи, спортивные штаны и кроссовки. Делового стиля на повседневной основе придерживаются лишь 8% — причем чаще так одеваются женщины, чем мужчины (11% против 6%). Прочие стили — ретро, романтический, босо, гранж, гламур и винтаж отметили менее 3% опрошенных. Также в ответах периодически упоминали классику, милитари, минимализм, y2k, а также стиль «что под руку попадет».

Большинство жителей Самары (86%) в целом довольны своим стилем в одежде. Из них 45% утверждают, что их устраивает абсолютно все — чаще это мужчины, чем женщины (62% против 38%).

Совершенству нет предела, поэтому даже те, кого все устраивает в плане стиля, все-таки хотели бы кое-что поменять в своем гардеробе. Так, 30% самарчан стремятся к тому, чтобы носить одежду только из качественных материалов. 32% хотят добавить в гардероб больше разнообразных вещей, а 18% — одежды, которая будет ярче подчеркивать индивидуальность. 16% опрошенных хотели бы добавить в гардероб больше яркой цветной одежды, и столько же — больше брендовых вещей.

При формировании собственного стиля большинство респондентов (79%) опираются на личные предпочтения, а не на тенденции и чьи-то советы. 15% черпают вдохновение из трендов. 15% самарчан вдохновляются кино и сериалами. Впрочем, киноиндустрия часто сама формирует тренды — вспомним фильм «Барби» и моду на все розовое, а также сериал «Слово пацана» и возрождение стиля 90-х. 17% прислушиваются к рекомендациям второй половинки — причем чаще это мужчины (20% против 11% женщин). 13% вдохновляются социальными сетями брендов. Также опрошенные часто упоминали Pinterest и модные Telegram-каналы.