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43% жителей Самары считают свой город дорогим

10 сентября 2023 11:32
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43% жителей Самары считают свой город дорогим

В рейтинге самых дорогих мегаполисов России на первом месте — Москва, на втором — Ростов-на-Дону, третье поделили — Краснодар и Уфа. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 10000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

Самару считают дорогим городом 43% жителей — это на 3 п.п. больше, чем год назад. 32% опрошенных не разделяет такую позицию. По мнению самарцев, дороже всего им обходятся жилье, продукты питания, жилищно-коммунальные и другие услуги (медицинские, бытовые, досуг и развлечения) и товары народного потребления (одежда, обувь и техника).

Мегаполисом с самой высокой стоимостью жизни в этом году вновь является Москва: 53% жителей назвали столицу дорогим городом. О больших ценах в Ростове-на-Дону рассказал каждый второй. Краснодар и Уфу оценили как дорогой город по 49% их экономически активного населения.

В топ-5 дорогих мегаполисов попали Санкт-Петербург (46%) и Нижний Новгород (44%). А вот, к примеру, цены в Челябинске назвал высокими только каждый четвертый. Омск считают дорогим городом 35% его жителей.

В большинстве мегаполисов самым «неподъемным» приобретением респонденты назвали недвижимость. В Уфе и Перми больше всего раздражают цены на продукты питания. В Воронеже жители чаще всего негодовали из-за расценок на жилищно-коммунальные услуги.

За год тех, кто считает свой город дорогим, стало больше в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Перми (плюс от 2 до 3 процентных пунктов в зависимости от мегаполиса). В Воронеже жителей, возмущенных стоимостью жизни, столько же, сколько и год назад (36%).

Если ваш девиз «Надо не меньше тратить, а больше зарабатывать» — готовьтесь к переговорам о повышении зарплаты по нашей инструкции.


Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск
Время проведения: 5 июня — 7 сентября 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет
Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Теги: Опрос

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