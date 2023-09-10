43% жителей Самары считают свой город дорогим

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В рейтинге самых дорогих мегаполисов России на первом месте — Москва, на втором — Ростов-на-Дону, третье поделили — Краснодар и Уфа. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 10000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

Самару считают дорогим городом 43% жителей — это на 3 п.п. больше, чем год назад. 32% опрошенных не разделяет такую позицию. По мнению самарцев, дороже всего им обходятся жилье, продукты питания, жилищно-коммунальные и другие услуги (медицинские, бытовые, досуг и развлечения) и товары народного потребления (одежда, обувь и техника).

Мегаполисом с самой высокой стоимостью жизни в этом году вновь является Москва: 53% жителей назвали столицу дорогим городом. О больших ценах в Ростове-на-Дону рассказал каждый второй. Краснодар и Уфу оценили как дорогой город по 49% их экономически активного населения.



В топ-5 дорогих мегаполисов попали Санкт-Петербург (46%) и Нижний Новгород (44%). А вот, к примеру, цены в Челябинске назвал высокими только каждый четвертый. Омск считают дорогим городом 35% его жителей.



В большинстве мегаполисов самым «неподъемным» приобретением респонденты назвали недвижимость. В Уфе и Перми больше всего раздражают цены на продукты питания. В Воронеже жители чаще всего негодовали из-за расценок на жилищно-коммунальные услуги.



За год тех, кто считает свой город дорогим, стало больше в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Перми (плюс от 2 до 3 процентных пунктов в зависимости от мегаполиса). В Воронеже жителей, возмущенных стоимостью жизни, столько же, сколько и год назад (36%).



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Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

Время проведения: 5 июня — 7 сентября 2023 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников старше 18 лет

Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников