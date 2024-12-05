43% самарцев поддерживают запрет курения на ходу

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по спорту Амир Хамитов предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко ввести запрет на курение во время движения. Он считает, что эта мера улучшит чистоту и привлекательность городов и снизит распространение курения среди молодежи. Согласно опросу Superjob, 43% самарцев поддерживают предложение депутата («Считаю, что курение — это выбор отдельного человека и вредить другим людям не нужно»; «Не нравится дышать дымом за идущим впереди человеком»), 23% выступают против («Как контролировать?»).



Женщины активнее мужчин поддерживают подобный запрет. Среди курящих граждан положительно отнесся к запрету только 22%, в то время как среди некурящих — 50%.



Время проведения: 2—4 декабря 2024 года