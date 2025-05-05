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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

43% самарцев гордятся компанией, в которой работают. 34% предпочитают не афишировать место работы. 23% затруднились с ответом или заняли нейтральную позицию: «Не скрываю, но и гордости не испытываю».



Женщины гордятся местом работы чаще мужчин. Среди молодежи до 35 лет больше удовлетворенных своим работодателем (47%, тогда как среди респондентов старше 45 лет таких 32%). Не стыдно за свою компанию чаще горожанам с более высокими доходами (48% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей против 26% среди зарабатывающих до 50 тысяч).



Время проведения: 21—28 апреля 2025 года