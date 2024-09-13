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42% жителей Самары нуждаются в похвале от руководства

13 сентября 2024 10:16
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42% жителей Самары нуждаются в похвале от руководства

Критика руководства чаще стимулирует работу менеджеров по продажам и дизайнеров, похвала — маркетологов и бухгалтеров. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

42% жителей Самары, чтобы работать лучше, нужна похвала со стороны руководства и слова благодарности за достигнутые результаты. Еще для 39% основным стимулом в работе является процесс самосовершенствования. Критика мотивирует только 5% респондентов.

Похвала от руководителя важнее для женщин, чем для мужчин (47% против 37%). Представители сильного пола в меньшей степени зависимы от мнения начальства, их мотивирует сам процесс и возможность саморазвития.

Жители Самары до 34 лет чувствительны к одобрению, так и критике. Самосовершенствование чаще является основной мотивацией для горожан старше 45 лет (50%) и для тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. (46%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего нуждаются в похвале маркетологи и бухгалтеры. О том, что работа — это процесс самосовершенствования, чаще говорили юристы и секретари. Объективная критика скорее подстегнет к работе каждого седьмого менеджера по продажам и каждого десятого дизайнера: «По-хорошему, нужно всегда получать критику на свою работу для того, чтобы развиваться».


Время проведения: 23 августа — 10 сентября 2024 года

Теги: Опрос

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