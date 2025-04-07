42% россиянок сталкивались с проблемами в зачатии

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Международная сеть студий балета и растяжки LEVITA провели исследование* на тему планирования материнства.

По итогам исследования, выяснилось, что почти половина опрошенных женщин (42%) сталкивались с различными проблемами в зачатии ребенка. У 34% опрошенных никаких проблем с планированием беременности не возникало: они стали мамами без особенных сложностей. А 22% опрошенных еще не думали о зачатии или только планируют детей.

При этом, как показал опрос, большая часть женщин (40%) испытывали небольшой психологический дискомфорт в зрелом возрасте, как «женщина без детей». Треть сообщили, что никогда не испытывали дискомфорта из-за статуса «не мама». А 21% респондентов сообщили, что явно ощущали общественное давление в период «без детей».

«Женщины могут сталкиваться с самыми разными сложностями в зачатии. Это всегда переживания, поиски решений и особый путь к заветной цели – материнству. Чаще всего сложности возникают из-за медицинских проблем, различных диагнозов у одного из партнеров. Если у семьи нет средств пройти необходимое обследование или воспользоваться вспомогательной репродуктивной технологией (ЭКО), то можно оставить заявку в благотворительном фонде поддержки женщин в вопросах материнства LELEA», – комментирует Ксения Гуфранова, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA и благотворительного фонда LELEA.

* Исследование основано на результатах интернет-опроса, который проводился в феврале 2025 года. В опросе приняло участие более 2,5 тысяч женщин от 18 лет из более 40 российских городов. Несколько вопросов предполагали множественный вариант ответа.