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41% самарцев — против принудительных субботников на работе

3 мая 2025 11:48
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41% самарцев — против принудительных субботников на работе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруда запретить работодателям проведение субботников с обязательным участием в них сотрудников.

Согласно опросу, 41% самарцев поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как каждый четвертый (26%) полагает, что запрещать не стоит.

Мужчины чаще женщин — за запрет, ранее мы выяснили, что среди горожанок в целом больше лояльных к субботникам. Противостоят принудительному участию в субботниках и работники с доходом до 50 тысяч рублей (52%). Сторонники запрета называют субботники «пережитком прошлого» и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов, предлагая нанимать дворников вместо принуждения участвовать в уборках квалифицированных специалистов и рабочих. Те же, кто не поддерживает запрет, считают коллективные мероприятия полезными: «Я в целом не против, но только когда они проводятся в рабочее время, а не в выходные».

Среди тех, чьи работодатели организуют субботники, каждый второй (51%) против подобной практики, а 34% — за.
 

Время проведения: 11—18 апреля 2025 года

Теги: Опрос

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