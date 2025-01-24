Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают к участию в открытом международном проекте «Таланты России»
Самарцев приглашают к участию в открытом международном проекте «Таланты России»
Тольяттинец, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей
Тольяттинец, обвиняемый в хищении денег у Ларисы Долиной, остался под стражей
В Красноярском районе водитель ответит за смерть человека
В Красноярском районе водитель ответит за смерть человека
Весной 2025 года из Самарской области отправятся тематические поезда
Весной 2025 года из Самарской области отправятся тематические поезда
В Самаре дворники будут убирать снег с прилотковой части автомобильных дорог
В Самаре дворники будут убирать снег с прилотковой части автомобильных дорог
В Москве повысят штраф за неоплату парковки для юрлиц до 50 тыс. рублей
В Москве повысят штраф за неоплату парковки для юрлиц до 50 тыс. рублей
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
Тольяттинка пыталась сбыть наркотик мефедрон
Тольяттинка пыталась сбыть наркотик мефедрон
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.1
0.82
EUR 103.66
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

40% жителей Самарской области путешествовали по России в новогодние праздники

24 января 2025 09:26
198
40% жителей Самарской области путешествовали по России в новогодние праздники

40% самарцев провели январские праздники в путешествии по России – за пять лет популярность поездок по стране в новогодние каникулы выросла в 2 раза, выяснили эксперты hh.ru,  платформы онлайн-рекрутинга в России, и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок. Опрос проводился с 03.01.2025 по 10.01.2025, участие приняли 4 725 российских соискателей.
 

Чуть меньше половины опрошенных из Самарской области рассказали, что в каникулы им удалось попутешествовать: 3% побывали в других странах, 15% – в других регионах России, а 25% открывали для себя достопримечательности родного региона. Стоит отметить, что за последние пять лет доля новогодних путешественников заметно выросла: если в 2020 году, согласно опросу hh.ru, 84% самарцев все январские праздники провели дома, то в 2025 году таких оказалось только 60%. При этом популярность внутреннего туризма выросла сразу в 2 раза.

Больше половины новогодних путешественников – 66% – в каникулы отправились в гости к родственникам и друзьям. Чуть больше четверти самарцев (32%) занялись активным отдыхом – горные лыжи, сноуборд и т.д. Также пользовался спросом познавательный отдых (20%) – посещение музеев, выставок и достопримечательностей. Кроме того, 17% самарцев часть каникул провели в спокойной обстановке – сняли домик в лесу (10%) или съездили в санаторий/спа-курорт (7%). Походы оказались популярны у 7% опрошенных.
 

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, в топ-10 внутрироссийских направлений на период праздников вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ярославль.
 

«Традиционно самым популярным выбором для новогодних путешествий по России в этом году стал экскурсионный туризм. По направлениям для такого отдыха отмечены высокие темпы роста спроса: на треть больше бронирований, чем в прошлом году, россияне совершили в Суздале и Пскове, Выборге, на четверть больше – в Великом Новгороде и Вологде. Эти направления предлагают туристам богатую культурную программу, включая театры, музеи, выставки для всей семьи, фестивали и уличные гуляния, возможность прикоснуться к русской культуре и истории и насладиться местной гастрономией», – отметила Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок.
 

За размещение в российских отелях и апартаментах в прошедшие праздники туристы платили в среднем 7 500 рублей за ночь – на 14% больше, чем в прошлом году (в 2023 году – 6 600 рублей).
 

Самым популярным способом передвижения в новогодних путешествиях по результатам опроса оказался личный автомобиль – этот тип транспорта использовали 68% опрошенных из Самарской области. На втором месте — путешествие поездом (22%), на третьем — самолетом (17%), на четвертом – автобусом (5%).  

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Только 30% самарцев согласны на зарплату в конверте
24 января 2025, 12:33
Только 30% самарцев согласны на зарплату в конверте
Мужчины чаще женщин соглашаются на заработок в конверте. Общество
117
Годовые премии получили 40% работающих самарцев
24 января 2025, 10:48
Годовые премии получили 40% работающих самарцев
О получении премии респонденты моложе 35 лет рассказывали чаще тех, кто старше. Общество
160
каждый второй житель Самары пытается сократить использование гаджетов
24 января 2025, 09:59
Каждый второй житель Самары пытается сократить использование гаджетов
Половина (50%) опрошенных признались, что чувствуют зависимость от гаджетов. Общество
205
В центре внимания
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
24 января 2025  13:31
На Обходе Красного Яра будет осуществляться весовой контроль
81
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
24 января 2025  12:52
Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуг
130
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
24 января 2025  12:46
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам незаконного распространения наркотических средств
163
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
24 января 2025  12:05
В Самаре завершили отбор общественных пространств для благоустройства
161
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
22 января 2025  14:53
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
870
Весь список