40% жителей Самарской области путешествовали по России в новогодние праздники

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40% самарцев провели январские праздники в путешествии по России – за пять лет популярность поездок по стране в новогодние каникулы выросла в 2 раза, выяснили эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок. Опрос проводился с 03.01.2025 по 10.01.2025, участие приняли 4 725 российских соискателей.



Чуть меньше половины опрошенных из Самарской области рассказали, что в каникулы им удалось попутешествовать: 3% побывали в других странах, 15% – в других регионах России, а 25% открывали для себя достопримечательности родного региона. Стоит отметить, что за последние пять лет доля новогодних путешественников заметно выросла: если в 2020 году, согласно опросу hh.ru, 84% самарцев все январские праздники провели дома, то в 2025 году таких оказалось только 60%. При этом популярность внутреннего туризма выросла сразу в 2 раза.

Больше половины новогодних путешественников – 66% – в каникулы отправились в гости к родственникам и друзьям. Чуть больше четверти самарцев (32%) занялись активным отдыхом – горные лыжи, сноуборд и т.д. Также пользовался спросом познавательный отдых (20%) – посещение музеев, выставок и достопримечательностей. Кроме того, 17% самарцев часть каникул провели в спокойной обстановке – сняли домик в лесу (10%) или съездили в санаторий/спа-курорт (7%). Походы оказались популярны у 7% опрошенных.



По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, в топ-10 внутрироссийских направлений на период праздников вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ярославль.



«Традиционно самым популярным выбором для новогодних путешествий по России в этом году стал экскурсионный туризм. По направлениям для такого отдыха отмечены высокие темпы роста спроса: на треть больше бронирований, чем в прошлом году, россияне совершили в Суздале и Пскове, Выборге, на четверть больше – в Великом Новгороде и Вологде. Эти направления предлагают туристам богатую культурную программу, включая театры, музеи, выставки для всей семьи, фестивали и уличные гуляния, возможность прикоснуться к русской культуре и истории и насладиться местной гастрономией», – отметила Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок.



За размещение в российских отелях и апартаментах в прошедшие праздники туристы платили в среднем 7 500 рублей за ночь – на 14% больше, чем в прошлом году (в 2023 году – 6 600 рублей).



Самым популярным способом передвижения в новогодних путешествиях по результатам опроса оказался личный автомобиль – этот тип транспорта использовали 68% опрошенных из Самарской области. На втором месте — путешествие поездом (22%), на третьем — самолетом (17%), на четвертом – автобусом (5%).