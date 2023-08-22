39% самарцев не согласятся на снижение зарплаты ради сохранения работы

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Масштабный опрос платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показал, что более трети жителей Самарской области не готовы снизить зарплатные ожидания для сохранения текущей работы или устройства на новую.

39% респондентов из Самарской области не готовы пойти на такой шаг, 40% — наоборот, могут согласиться на меньшую, чем они хотели бы, зарплату ради получения работы или сохранения своего места. 22% опрошенных затруднились ответить.

С начала года ситуация немного изменилась: несколько месяцев назад 45% жителей региона не готовы были снизить зарплатные ожидания, 38% наоборот, пошли бы на такой шаг. Не смогли дать ответ 17% опрошенных.

Чаще остальных о том, что не согласились бы на снижение дохода, говорят респонденты из сфер «Спорт, салоны красоты» (57% ответов), «Автомобильный бизнес» (55%), «Строительство, недвижимость» (54% ответов). Больше других готовы снизить зарплатные ожидания специалисты из ИТ-сферы (51% ответов), сферы безопасности и искусства, развлечений и масс-медиа (по 42% ответов).

В разрезе возрастов наиболее стабильно ощущают себя на рынке труда специалисты в возрасте от 35 до 44 лет, наименее — несовершеннолетние соискатели.