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39% компаний в Самаре запланировали летние корпоративы

29 мая 2025 10:36
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39% компаний в Самаре запланировали летние корпоративы

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

Этим летом корпоративные мероприятия запланировали 39% компаний в Самаре. Наиболее популярные форматы — пикники, спортивные состязания и фуршеты. По информации от эйчаров, поводами для проведения летних корпоративов чаще всего являются дни рождения компаний и профессиональные праздники.

46% работодателей не планируют летние корпоративы, еще 15% пока не приняли окончательного решения.

45% компаний из тех, которые проводили корпоративы в прошлом году и планируют в этом, собираются увеличить бюджет мероприятий. 32% хотят уложиться в прошлогоднюю сумму. 12% урежут расходы.
 

Время проведения: 5—27 мая 2025 года


Формат летних корпоративных мероприятий (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
• Пикник
• Спортивное/туристское мероприятие
• Фуршет
• Тимбилдинг
• Выезд в отель/дом отдыха

Теги: Опрос

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