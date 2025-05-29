39% компаний в Самаре запланировали летние корпоративы

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из города.

Этим летом корпоративные мероприятия запланировали 39% компаний в Самаре. Наиболее популярные форматы — пикники, спортивные состязания и фуршеты. По информации от эйчаров, поводами для проведения летних корпоративов чаще всего являются дни рождения компаний и профессиональные праздники.



46% работодателей не планируют летние корпоративы, еще 15% пока не приняли окончательного решения.



45% компаний из тех, которые проводили корпоративы в прошлом году и планируют в этом, собираются увеличить бюджет мероприятий. 32% хотят уложиться в прошлогоднюю сумму. 12% урежут расходы.



Время проведения: 5—27 мая 2025 года



Формат летних корпоративных мероприятий (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

• Пикник

• Спортивное/туристское мероприятие

• Фуршет

• Тимбилдинг

• Выезд в отель/дом отдыха