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37% самарцев сообщают руководству обо всех ошибках, допущенных в работе

5 июня 2025 12:14
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37% самарцев сообщают руководству обо всех ошибках, допущенных в работе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

39% самарцев считают, что руководители должны быть в курсе всех ошибок, допущенных в работе. Каждый второй уверен, что сообщать следует только о существенных просчетах. На практике 37% сотрудников говорят начальству обо всех промахах, а 49% — только о серьезных.

Женщины о каждой неточности сообщают руководству реже (34% против 40% среди мужчин).

Чем старше респонденты, тем реже они придерживаются политики предельной честности: о том, что начальнику нужно знать обо всех промахах, среди молодежи до 35 лет уверены 59%, сообщают о подобных случаях 53%, а среди граждан старше 45 лет — таких всего по 33%.

Чем выше доход, тем меньше горожане беспокоят руководство: в том, что необходимо докладывать о каждой ошибке, уверены 58% опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (они же и чаще рассказывают об этом на практике) и только 32% среди респондентов, зарабатывающих от 100 тысяч.
 

Время проведения: 13 мая — 3 июня 2025 года

Теги: Опрос

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