37% самарцев считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей в возрасте от 7 до 16 лет.



В Самаре 5% родителей считают, что ребенок может начинать работать до 12 лет, а 9% допускают труд с 12—13 лет. Наиболее распространено мнение, что подработка возможна с 14—15 лет (37%). 25% горожан поддерживают трудоустройство с 16—17 лет, а каждый восьмой (12%) уверен, что работать можно только с 18 лет. Еще 6% полагают, что подросток не должен работать до получения профессии.



Отцы чаще считают, что начинать работать можно с 14 лет (40%), тогда как среди матерей примерно поровну тех, кто за включение в трудовую деятельность с 14-ти (35%) и с 16 лет (34%).



Многие родители поддерживают раннюю социализацию подростков. Эта тенденция находит отражение и в законодательстве — недавно принятые поправки к ТК закрепляют право работодателей привлекать детей с 14 лет к работе в выходные на летних каникулах.

Время проведения: 6 — 11 апреля 2025 года