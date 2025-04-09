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30% самарцев не видят перспектив профессионального роста на работе

9 апреля 2025 12:08
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30% самарцев не видят перспектив профессионального роста на работе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Большинство самарцев считает свои обязанности адекватными: 77% уверены, что рабочие задачи соответствуют их квалификации, 16% оценивают их как слишком простые, лишь 5% — как чересчур сложные. Женщины чаще мужчин уверены в соответствии задач своему уровню. Мужчины чаще женщин жалуются на излишне простые рабочие задания. Среди молодежи до 35 лет 24% считают, что его способности позволяют справляться с более сложными задачами. Аналогичного мнения придерживается каждый четвертый специалист с доходом свыше 100 тысяч рублей (25%).

53% опрошенных видят возможности для профессионального роста на работе. Чаще об этом говорили мужчины. Работники до 35 лет видят возможности для профессионального развития чаще тех, кто старше (60%). Респонденты, чей доход выше 100 тысяч рублей, — чаще тех, кто зарабатывает меньше (65%). 30% горожан не видят перспектив профессионального роста на работе.

Профессиональное развитие — дело личное. 41% отмечают отсутствие поддержки руководства в этом вопросе. Только 34% опрошенных чувствуют заинтересованность работодателя в их развитии как специалиста.

В то же время 49% горожан регулярно сталкиваются с задачами, требующими новых навыков и знаний. В подобных ситуациях чаще оказываются мужчины. Больше всего же тех, кто регулярно сталкивается с новыми вызовами в работе, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. (54%). Впрочем, большинство позитивно относится к необходимости повышения профессионального уровня и считает решение нестандартных вопросов частью своей подготовленности к работе: «Задачи обычно немного выше моей квалификации, поэтому я всегда учусь»; «В моей профессии мало простых задач. Есть проблема — решаю».
 

Время проведения: 11—31 марта 2025 года

Теги: Опрос

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