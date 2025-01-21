3 из 10 самарцев хотели бы отодвинуть порог молодости за 35 лет

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

По словам главы Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, с увеличением продолжительности жизни скоро молодыми будут считаться люди до 60 лет. В современной классификации ВОЗ молодыми признаются те, кому еще не исполнилось 44 года.



А что думают самарцы о том, когда заканчивается молодость? 3 из 10 опрошенных (29%) уверены, что молодой человек — это человек, которому еще не исполнилось 30 лет. 16% респондентов полагают, что молодость проходит в 40 лет, еще 14% мечтают отодвинуть порог молодости за 45 лет и дальше.



Женщины чаще мужчин высказывались за то, чтобы продолжать считаться молодыми в 35, 40 и дольше.



Если период молодости официально еще продлят, во сколько же будет наступать старость? 24% горожан сегодня считают, что старость начинается после 60 лет. 22% полагают, что старость наступает после 70 лет. 12% — после 80 лет. Каждый пятый же уверяет, что старость начинается задолго до 60 лет: 7% — в 40 лет, 13% — в 50 лет.



Женщины чаще мужчин стремятся отодвинуть официальный возраст вступления в старость как можно дальше. То же стремление характерно и для респондентов от 45 лет.



Время проведения: 15—16 января 2025 года