3 из 10 компаний в Самаре планируют повысить оклады своим сотрудникам в ближайшее время

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

По словам HR-менеджеров, за последний месяц лишь 3% компаний задерживали зарплату сотрудникам. В этом году больше всего таких случаев было в марте (7%), но уже в апреле ситуация выровнялась и число задерживающих выплаты вернулось к минимальным значениям.



57% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад, 27% — от полугода до года назад, 9% — год-два назад. Лишь 6% предприятий проводили индексацию более двух лет назад.



3 из 10 организаций в ближайшее время планируют провести повышение или индексацию зарплат.

Время проведения: 1—20 июня 2025 года