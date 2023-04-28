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3, 5 и 7 мая в Самаре пройдут репетиции военного парада, посвященного празднованию 78-й годовщины Победы

28 апреля 2023 11:29
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3, 5 и 7 мая в Самаре пройдут репетиции военного парада, посвященного празднованию 78-й годовщины Победы

В Самаре на пл. Куйбышева в преддверии центрального события 9 мая – военного парада, посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – пройдут традиционные репетиции.

3 мая в 20:00 на пл.Куйбышева состоится первая репетиция военного парада с прохождением парадных расчетов. До начала репетиции парада с 18:00 до 19:30 на пл.Куйбышева для жителей и гостей г.Самары состоится концерт участников в рамках программы Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю».

5 мая в 20:00 по пл. Куйбышева пройдут парадные расчеты,
 а 7 мая в 10:00 состоится генеральная репетиция с участием полного состава парадных расчетов и военной техники.

В связи с проведением репетиционных мероприятий, а также для обеспечения безопасности граждан доступ на площадь Куйбышева будет ограничен.

ВНИМАНИЕ!!! В ходе проведения тренировок военного парада с 1-й очереди набережной реки Волги будут производиться холостые залпы.

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