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29% работников Самарской области планируют сменить профессию в 2022 году

21 июня 2022 11:31
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29% работников Самарской области планируют сменить профессию в 2022 году

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Самарской области, чтобы выяснить, какие планы они строят относительно своей профессиональной деятельности в 2022 году. Опрос проводился с 25 мая по 1 июня 2022 года.

29%* респондентов Самарской области отметили, что в число их планов на 2022 год входит смена профессии. Чаще всего вероятность этого отмечали представители сферы туризма и гостинично-ресторанной сферы (44%), специалисты из сферы продаж и обслуживания клиентов (42%), работники производственной сферы и сервисного обслуживания (41%).

76% опрошенных региона отметили, что планируют в 2022 году сменить компанию-работодателя. Чаще других этот вариант выбирали специалисты по закупкам (79%), юристы (77%), специалисты по управлению персоналом (77%), ИТ-специалисты (77%).

28% отметили, что в их планы до конца года входит прохождение обучающих курсов, а 20% нацелены попросить повышения зарплаты – по ответам респондентов, этот вариант чаще других входит в планы ИТ-специалистов (32%), специалистов по закупкам (27%), работников сельского хозяйства (26%).

16% респондентов Самарской области отметили, что планируют открыть ИП или оформить самозанятость. 12% нацелены попросить карьерное повышение – среди респондентов-мужчин так ответили 12%, среди женщин – 8%. В число наименее популярных планов работников Самарской области на 2022 год вошли: переход в другой отдел внутри компании (такой вариант выбрали всего 3% респондентов) и длительный отпуск/саббатикал (более 3 месяцев) – 3%. 4% респондентов региона отметили, что не планируют что-либо менять.

 

Теги: Опрос

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