29 апреля в СОУНБ все желающие могут написать «Диктант Победы»

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29 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека станет площадкой проведения Международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы».

Эта историческая акция позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Начало регистрации участников на площадке СОУНБ в 13.00.

Принять участие в акции можно в день проведения диктанта на региональной площадке, а также на сайте диктантпобеды.рф, либо в мобильном приложении «Диктант Победы». Для участия в Диктанте Победы документы, подтверждающие личность, не требуются.

В этом году желающим написать диктант предстоит выполнить 25 заданий, из них 20 вопросов на общую военно-историческую тему и пять вопросов на региональную тематику. Абитуриенты, правильно ответившие на все вопросы диктанта, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Все, кто хочет хорошо подготовиться к международной патриотической акции, могут пройти тест на сайте «Диктанта Победы».

По традиции, все участники патриотической акции посещают экскурсии по выставкам, работающим в СОУНБ и посвященным теме Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В этом году будет возможность ознакомиться с уникальной экспозицией архивных документов «Без срока давности» и с краеведческим собранием «Пространство самарского времени. Том второй. Куйбышев промышленный», где ведущее место отведено теме «запасной столицы», разместившейся в нашем городе.

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в Самарской области, просьба не забывать взять с собой маски, соблюдать социальную дистанцию.

Фото: пресс-служба СОУНБ