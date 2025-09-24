26 сентября лютеранская община Самары празднует 160 лет со дня освящения храма Св.Георга

133

26 сентября 2025 года Евангелическо-лютеранская община Св. Георга г. Самары празднует 160 лет со дня освящения храма Св.Георга.

Приглашаем 26 сентября, 27 сентября а также 28 сентября 2025 в Евангелическо-лютеранскую церковь Св. Георга г. Самары (ул. Куйбышева, 115/117) на мероприятия по случаю юбилея.

История лютеранской общины и церкви г. Самары

В 50-е годы 19 века в Самару приехало много торговых людей немецкой национальности. Большая часть из них были лютеране. Один из первых губернаторов Самары был немец и лютеранин Константин Грот. В 1854 году он объединил граждан лютеранского вероисповедания в общину и возглавил ее. Церковь Св.Георга изначально строилась купцом Егором Никитичем Анаевым (по национальности немец, по вероисповеданию католик) как римско-католическая для своих собратьев по вере – сосланных поляков. Когда храм в 1863 году уже был почти готов, в Польше, входящей в то время в состав России, произошло восстание, и католикам было запрещено иметь свой храм. В связи с этими обстоятельствами церковь, с высочайшего разрешения российского императора и согласия жертвователя Егора Никитича Анаева, была передана лютеранам, достроена на деньги Егора Никитича и освящена 26 сентября 1865 года как Евангелическо-лютеранская церковь Св.Георга. В текущем году этому событию-160 лет.

19 августа 1991г. В Самаре была заново официально зарегистрирована «Евангелическо-лютеранская община Св.Георга г.Самары». Благодаря усилиям общины, российских немцев и широкой общественности города и области 6 сентября 1991г. Решением горисполкома общине был передан комплекс Лютеранской кирхи.

21 декабря 1991г. при сильном морозе (отопление в полуразрушенном храме отсутствовало) было отпраздновано первое Рождественское богослужение, после более 60-летнего перерыва. Постепенно началось возрождение храма и общины. 8 августа 1993 года был заново установлен крест и колокольне нашей церкви, который виден издалека, 4 сентября 1994 года церковь была освящена после ремонта. В июне 2003 года в Лютеранской церкви г.Самары зазвучал настоящий механический орган – подарок братьев по вере из г.Штутгарта.

В июле 2010 г. по распоряжению В.В.Путина, на тот момент Председателя Правительства РФ, комплекс Лютеранской кирхи был передан в собственность общины.

Благодаря финансовой помощи Правительства Самарской области ведется реставрация комплекса – объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

Мероприятия, посвященные юбилею:

- 26 сентября 2025 г. в 18.00 – торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный 160-летию со дня освящения церкви с официальными представителями руководства города и области.

- 27 сентября 2025 г. в 18.30 – художественный вечер в зале Евангелическо-лютеранской церкви Св. Георга г.Самары (орган)

- 28 сентября 2025 г.

10.00 – торжественное богослужение в Евангелическо-лютеранской церкви

Св. Георга г. Самары

16.00 – органный концерт. Органист Штефан Кисслинг (Германия)

Фото: пресс-служба Евангелическо-лютеранской церкви