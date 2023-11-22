Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве региона.
Дмитрий Азаров поручил усилить контроль за дорожной ситуацией в сложных метеоусловиях
Будьте внимательны и осторожны!
23 ноября в Самарской области сохранится усиление ветра, метель, на дорогах снежные заносы
Среди них «Роснефть-классы» в Бугуруслане, Бузулуке, Отрадном, Похвистнево и Сорочинске, «Инкатех-класс» в Нефтегорске и «Росгазификация-класс» в Отрадном.
Самарский политех совместно с партнерами открыл двенадцать профильных индустриальных классов
Масштабная антикоррупционная операция направлена на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений и преступлений.
Полицейские и общественники в рамках антикоррупционной операции проводят встречи с жителями региона
Продлено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств.
При метели возможно снижение видимости. Водители, соблюдайте скоростной режим.
22. ноября местами по Самарской области ожидается очень сильный снег, более 20 мм
Пик карьеры самарцев, по их мнению, приходится на 47 лет
В Курумоче ночью экстренно приземлился борт, летевший в Таджикистан
В Курумоче ночью экстренно приземлился борт, летевший в Таджикистан
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.87
-0.63
EUR 96.26
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Супердискотека 90-х пройдет в Самаре
26 ноября на стадионе "Солидарность Арена" состоится фестиваль при "Кубке Губернатора"!
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

26 ноября на стадионе "Солидарность Арена" состоится фестиваль при "Кубке Губернатора"!

22 ноября 2023 10:45
191
26 ноября на стадионе "Солидарность Арена" состоится фестиваль при "Кубке Губернатора"!

Вас ожидает конкурс косплея, зона FPV-дронов, VR-арена, гик-ярмарка, тямбары, кибер-октагон, зона настольных игр, а также множество других интерактивных площадок.

Для гостей фестиваля подготовлены увлекательные лекции от популярных деятелей молодежной культуры, где каждый сможет задать свои вопросы, а также сфотографироваться с кумиром. На фестивале для вас будет представлена зона ретро-игр, в которой можно снова окунуться в легендарные “танчики” или “контру”.

В рамках "Кубка Губернатора" также пройдут соревнования по спортивному программированию, а так же проектная сессия по запуску стартапов с грантовой поддержкой под руководством Молодежного Правительства Самарской Области.

Параллельно на фестивале будет проходить финал крупнейшего в Самарской области киберспортивного турнира “Кубок Губернатора”. Для вас будет работать студия аналитики и прямая трансляция спортивных сражений за призовой фонд более 100 000 рублей!

Не забудьте посетить фотозону, на которой можно сделать яркие фото для своих соц. сетей

Вход на "Кубок Губернатора" свободный! Так что собирайте друзей и приходите 26 ноября в 10:00 на стадион "Солидарность Арена".

Мероприятие пройдет при поддержке Федерации Компьютерного Спорта Самарской Области совместно с Министерством Спорта Самарской Области, Министерством Образования и Науки Самарской Области и Ассоциацией вузов Самарской области.

12+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Супердискотека 90-х пройдет в Самаре
22 ноября 2023, 12:20
Супердискотека 90-х пройдет в Самаре
Дресс-код соблюдает большинство посетителей: малиновые пиджаки, лосины, спортивки Abibas и свитера Boys. Общество
159
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
21 ноября 2023, 12:55
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Конкурс «Самарский взгляд» проводится в 13 раз. Культура
503
Лекторий в Музее Рязанова представит самарцам новую лекцию
21 ноября 2023, 10:55
Лекторий в Музее Рязанова представит самарцам новую лекцию
Мероприятие пройдет 25 ноября и 9 декабря, 12+ Образование
367
В центре внимания
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
232
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
570
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
441
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
513
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
376
Весь список