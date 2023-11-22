26 ноября на стадионе "Солидарность Арена" состоится фестиваль при "Кубке Губернатора"!

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Вас ожидает конкурс косплея, зона FPV-дронов, VR-арена, гик-ярмарка, тямбары, кибер-октагон, зона настольных игр, а также множество других интерактивных площадок.

Для гостей фестиваля подготовлены увлекательные лекции от популярных деятелей молодежной культуры, где каждый сможет задать свои вопросы, а также сфотографироваться с кумиром. На фестивале для вас будет представлена зона ретро-игр, в которой можно снова окунуться в легендарные “танчики” или “контру”.

В рамках "Кубка Губернатора" также пройдут соревнования по спортивному программированию, а так же проектная сессия по запуску стартапов с грантовой поддержкой под руководством Молодежного Правительства Самарской Области.

Параллельно на фестивале будет проходить финал крупнейшего в Самарской области киберспортивного турнира “Кубок Губернатора”. Для вас будет работать студия аналитики и прямая трансляция спортивных сражений за призовой фонд более 100 000 рублей!

Не забудьте посетить фотозону, на которой можно сделать яркие фото для своих соц. сетей

Вход на "Кубок Губернатора" свободный! Так что собирайте друзей и приходите 26 ноября в 10:00 на стадион "Солидарность Арена".

Мероприятие пройдет при поддержке Федерации Компьютерного Спорта Самарской Области совместно с Министерством Спорта Самарской Области, Министерством Образования и Науки Самарской Области и Ассоциацией вузов Самарской области.

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