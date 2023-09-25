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25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области

25 сентября 2023 13:41
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25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
 

В понедельник, 25 сентября, Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области. Поздравить с вступлением в должность и обсудить перспективные задачи развития региона прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Перед началом церемонии инаугурации Дмитрий Азаров и Игорь Комаров провели двустороннюю встречу, где обсудили достигнутые результаты и планы по развитию губернии на ближайшие годы. Полпред отметил, что Дмитрий Азаров по итогам прошедших выборов показал достойный результат, регион под его руководством развивается стабильно, реализуются задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет Сова.

Прямую трансляцию церемонии инаугурации губернатора Самарской области можно посмотреть здесь.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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