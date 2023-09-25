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В понедельник, 25 сентября, Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области. Поздравить с вступлением в должность и обсудить перспективные задачи развития региона прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Перед началом церемонии инаугурации Дмитрий Азаров и Игорь Комаров провели двустороннюю встречу, где обсудили достигнутые результаты и планы по развитию губернии на ближайшие годы. Полпред отметил, что Дмитрий Азаров по итогам прошедших выборов показал достойный результат, регион под его руководством развивается стабильно, реализуются задачи, поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет Сова.

Прямую трансляцию церемонии инаугурации губернатора Самарской области можно посмотреть здесь.