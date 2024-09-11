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24% работающих россиян думают о смене работы в новом бизнес-сезоне

11 сентября 2024 11:54
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24% работающих россиян думают о смене работы в новом бизнес-сезоне

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить их карьерные планы на осень 2024 года. Результаты показали, что 24% респондентов намерены сменить место работы в этом бизнес-сезоне: 9% уверены в своих планах, а 15% «скорее готовы» на поиск нового места. В то же время 51% опрошенных не планируют менять работу.


 Молодежь чаще других задумывается о смене работодателя. Так, осенью 2024 перейти на новое место планируют респонденты в возрасте 18-24 лет (35%) и 25-34 лет (27%). Чаще других об этих намерениях рассказывают представители сфер маркетинга, рекламы и PR (42%), страхования (36%), автомобильного бизнеса (33%), юриспруденци (33%), онлайн-торговли (33%), туризма и ресторанов (32%), искусства и развлечений (30%), транспорта и логистики (28%). 

Напротив, большинство работников индустрий строительства (57%), образования и науки (57%), производства и сырья (55%) и медицины (55%) сообщили, что не планируют менять место работы в связи с началом нового бизнес-сезона и полностью удовлетворены текущей занятостью.
 Согласно опросу, четверть (26%) россиян собирается сменить место работы именно осенью, так как из-за планирования бюджета в этот период появляется больше шансов на скорое повышение зарплаты или должности при трудоустройстве. Чуть менее распространенной причиной стало большое количество интересных вакансий, появляющихся со стартом бизнес-сезона — так ответили 20% опрошенных. Столько же респондентов (20%) поделились, что мотивы для смены работы никак не связаны с началом активного периода работы — к поиску нового места их мотивируют переезд или другие личные причины.

Перед началом сезона найма крупные работодатели все чаще увеличивают бюджеты на поиск новых сотрудников. В августе 2024 года они потратили в 3,5 раза больше, чем годом ранее, на продвижение вакансий на Авито с помощью медийных форматов рекламы.

«Исследование показало, что большинство россиян удовлетворены текущим местом работы. Чтобы продолжать удерживать специалистов в условиях нехватки кадров, бизнесу необходимо развивать материальные и нематериальные стимулы, предоставляя лучшие условия для сотрудников. Так, по результатам нашего недавнего исследования, среди бонусов и льгот на работе специалисты больше всего ценят премии за достижение целей или продаж (40%) и за выслугу лет (40%), бесплатное медицинское страхование и ДМС (38%), дополнительные выходные или отпускные дни (34%), гибкий график работы или возможность работать из дома (30%)», — комментирует управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков.

Из более редких причин смены работы респонденты (13%) назвали более привлекательные условия труда из-за высокой конкуренции за кадры в осенний сезон, а еще 13% опрошенных отметили возможность воспользоваться новыми программами обучения и развития. 9% россиян привлекает возможность быстрее адаптироваться в коллективе и сразу проявить себя в период повышенной бизнес-активности.

Теги: Опрос

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