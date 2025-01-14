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23% мужчин из Самары уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши

14 января 2025 12:43
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23% мужчин из Самары уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши

Мужчины чаще женщин считают, что их карьера складывается удачнее, и реже позитивно воспринимают успехи своей второй половины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из города, состоящие в браке или отношениях.

Мужчины, состоящие в браке или отношениях, чаще отмечают, что их карьера складывается успешнее (23% против 17% женщин). Каждая четвертая женщина уверена в том, что ее партнер достиг больших результатов в продвижении по службе. 14% мужей признали, что карьера их жен развивается быстрее. Одинаково успешными в паре считают себя 25% мужчин и 20% женщин.

Среди тех, чья карьера складывается менее успешно, положительно оценивают достижения своей второй половины чаще женщины (73% против 64% мужчин). Мужчины вообще не признавались в отрицательных эмоциях к более удачливым подругам, среди представителей сильного пола больше тех, кто охарактеризовал свое отношение как нейтральное. Каждая двадцатая женщина негативно настроена к карьерному продвижению своего партнера: «Вся домашняя работа и забота о детях — на мне»; «Я не феминистка, но как можно положительно относиться к неравноправию?!»

Как оценивают поведение второй половины более успешные в карьере самарцы? Мужчины чаще женщин указывали на то, что вторая половина воспринимает их успех положительно (64% против 52%), а более успешные представительницы слабого пола — что вторая половина относится к их карьерному росту скорее нейтрально.

Время проведения: 9 декабря 2024 года — 9 января 2025 года
 

 

Теги: Опрос

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