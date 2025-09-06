23-летний водитель в Тольятти сбил пешехода

104

5 сентября на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Также сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 318 нарушений ПДД РФ, в т.ч. за управление транспортными средствами с признаками опьянения – 13 и нарушение требований к перевозке детей – 7.

Одно из ДТП произошло в 20:50 в Центральном районе города Тольятти. 23-летний водитель, управляя автомобилем LADA Kalina, двигался по Автозаводскому шоссе, со стороны Южного шоссе, в направлении ул. Мичурина. В пути следования, возле дома №11 строение 1, по Автозаводскому шоссе, допустил наезд на 42-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками 5.19.1, 5.19.2, слева направо по ходу движения транспортного средства, на запрещающий (красный) сигнал светофора. Пешеход госпитализирован.